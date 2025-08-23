México Deportes

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

El equipo dirigido por Efraín Juárez recibirá al conjunto poblano en la cacha de CU

Por César Márquez

Guardar
Pumas y Puebla se enfrentarán
Pumas y Puebla se enfrentarán en la jornada 6 del Apertura 2025 (X@PumasMX)

Pumas y Puebla se enfrentarán el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un duelo correspondiente a la jornada número 6 del Apertura 2025. Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar puntos y el encuentro de esta fecha parece una oportunidad clave para conseguirlo.

El equipo universitario espera capitalizar la localía y, en caso de que Ramsey finalmente salte al campo, sumar calidad y experiencia internacional a su esquema. Del lado de los poblanos, la gestión de Hernán Cristante inicia oficialmente en este partido, con la ilusión de imprimir un rumbo distinto al club conforme avance el torneo.

Cuánto cuestan los boletos del partido Pumas vs Puebla

A través de sus redes sociales, Pumas dio a conocer los precios de los boletos para el partido que sostendrá ante Puebla en el Olímpico Universitario. Estos van desde los $210 pesos los más económicos (Cabecera norte) hasta los $750 pesos los más caros (Platea y Palco).

  • Cabecera norte | $210
  • Cabecera Sur | $350
  • Pebetero | $360
  • Planta baja | $430
  • Palomar | $500
  • Palomar goya | $550
  • Platea | $750
  • Placo | $750

La venta de las entradas inició desde el pasado 20 de agosto por Ticketmaster y se debe tener en cuenta que los precios no incluyen cargos por servicio.

Pumas y Puebla se enfrentarán
Pumas y Puebla se enfrentarán esta semana en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMX)

¿Cómo llegarán Pumas y Puebla al partido del domingo?

Bajo la dirección de Efraín Juárez, el conjunto auriazul afronta este partido en busca de una reacción. Tras cinco fechas, acumulan una victoria, dos igualadas y dos caídas, lo que les sitúa en la parte media baja de la tabla. El respaldo de la hinchada hacia Pumas convive con una demanda creciente de resultados positivos que permitan al equipo universitario recuperar un lugar destacado en la Liga MX.

Ambos clubes buscan escalar posiciones
Ambos clubes buscan escalar posiciones en la tabla tras un inicio de torneo irregular. (Ilustración: Jovani Pérez)

Del otro lado, la visita a Ciudad Universitaria representa un desafío considerable para Puebla, que hasta ahora solo ha sumado un triunfo en cinco encuentros del torneo local y carga con cuatro derrotas, situación que lo mantiene en la parte baja de la clasificación. El reciente tropiezo en penales frente al Seattle Sounders, que decretó su eliminación de la Leagues Cup, ha mermado el ánimo dentro del plantel. Ahora, el cuadro camotero llega a enfrentar a un adversario que, pese a su irregularidad, acostumbra a mostrar solidez como local.

Cabe señalar que la última ves que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 11 del Clausura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto universitario salió victorioso tras imponerse 3-1 con anotaciones de Piero Quispe, “Memote” Martínez y Alí Ávila.

Temas Relacionados

Club PumasPumasPuebla FCEstadio Olímpico UniversitarioApertura 2025Liga MXBoletosmexico-deportes

Más Noticias

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

El delantero tapatío no estará disponible para el duelo en el Estadio Caliente por motivos físicos

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”

A semanas de la función, las opiniones de los expertos siguen saliendo

Devin Haney afirma cuál es

Este es el salario de Sebastián Cáceres, jugador del América que es pretendido por el Ipswich Town

El defensor uruguayo está en la mira de un club inglés que busca reforzarse tras perder la categoría

Este es el salario de

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán la pelea del 13 de septiembre en Netflix

El tapatío y el estadounidense disputarán el campeonato indiscutido de las 168 libras

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6

El análisis estadístico revela un duelo parejo entre dos de las ofensivas más productivas del torneo

Cruz Azul vs Toluca, IA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ovidio Guzmán habría entregado a

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que estaría

Esto es lo que estaría ganando Dalílah Polanco semanalmente en La Casa de Los Famosos 3

Fans viralizan escena de “celos” entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury y popularizan “shipeo” con memes

Jaime Camil asegura estar impactado por el “hate” que recibió tras compartir un momento con Ángela Aguilar y Nodal

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

“Nosferatu” encabeza el top 10 de mejores películas en HBO Max México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”

Este es el salario de Sebastián Cáceres, jugador del América que es pretendido por el Ipswich Town

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán la pelea del 13 de septiembre en Netflix

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6