Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas y Puebla se enfrentarán en la jornada 6 del Apertura 2025 (X@PumasMX)

Pumas y Puebla se enfrentarán el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un duelo correspondiente a la jornada número 6 del Apertura 2025. Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar puntos y el encuentro de esta fecha parece una oportunidad clave para conseguirlo.

El equipo universitario espera capitalizar la localía y, en caso de que Ramsey finalmente salte al campo, sumar calidad y experiencia internacional a su esquema. Del lado de los poblanos, la gestión de Hernán Cristante inicia oficialmente en este partido, con la ilusión de imprimir un rumbo distinto al club conforme avance el torneo.

Cuánto cuestan los boletos del partido Pumas vs Puebla

A través de sus redes sociales, Pumas dio a conocer los precios de los boletos para el partido que sostendrá ante Puebla en el Olímpico Universitario. Estos van desde los $210 pesos los más económicos (Cabecera norte) hasta los $750 pesos los más caros (Platea y Palco).

Cabecera norte | $210

Cabecera Sur | $350

Pebetero | $360

Planta baja | $430

Palomar | $500

Palomar goya | $550

Platea | $750

Placo | $750

La venta de las entradas inició desde el pasado 20 de agosto por Ticketmaster y se debe tener en cuenta que los precios no incluyen cargos por servicio.

Pumas y Puebla se enfrentarán esta semana en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMX)

¿Cómo llegarán Pumas y Puebla al partido del domingo?

Bajo la dirección de Efraín Juárez, el conjunto auriazul afronta este partido en busca de una reacción. Tras cinco fechas, acumulan una victoria, dos igualadas y dos caídas, lo que les sitúa en la parte media baja de la tabla. El respaldo de la hinchada hacia Pumas convive con una demanda creciente de resultados positivos que permitan al equipo universitario recuperar un lugar destacado en la Liga MX.

Ambos clubes buscan escalar posiciones en la tabla tras un inicio de torneo irregular. (Ilustración: Jovani Pérez)

Del otro lado, la visita a Ciudad Universitaria representa un desafío considerable para Puebla, que hasta ahora solo ha sumado un triunfo en cinco encuentros del torneo local y carga con cuatro derrotas, situación que lo mantiene en la parte baja de la clasificación. El reciente tropiezo en penales frente al Seattle Sounders, que decretó su eliminación de la Leagues Cup, ha mermado el ánimo dentro del plantel. Ahora, el cuadro camotero llega a enfrentar a un adversario que, pese a su irregularidad, acostumbra a mostrar solidez como local.

Cabe señalar que la última ves que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 11 del Clausura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto universitario salió victorioso tras imponerse 3-1 con anotaciones de Piero Quispe, “Memote” Martínez y Alí Ávila.