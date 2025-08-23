México Deportes

Menor de edad es internado tras recibir brutal pelotazo en el Estadio Harp Helú

El lamentable suceso ocurrió durante el partido entre los Diablos Rojos de México y los Pericos de Puebla

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El menor de nueve años
El menor de nueve años recibió un golpe en la cabeza en las plateas altas del Estadio Harp Helú y fue operado de emergencia. (X / @DiablosRojosMX)

El pasado miércoles 20 de agosto, ir al Estadio Alfredo Harp Helú para ver el béisbol se convirtió en una pesadilla para la familia de Simón Falah-Assadi Martínez, un niño de nueve años que resultó gravemente herido tras recibir un pelotazo en la cabeza. El menor se encontraba acompañado de su tía y sus hermanos durante el primer partido de la Serie de Zona entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla, cuando un batazo impactó directamente en su cráneo.

El accidente ocurrió en la zona de plateas altas, un sector donde la malla de seguridad no cubre completamente. Aunque Simón recibió atención inmediata y en ese momento no se reportaron daños de gravedad, al llegar a casa su estado cambió drásticamente: comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y vómitos, lo que obligó a su familia a trasladarlo de urgencia al hospital.

Ana Luisa Martínez explicó que
Ana Luisa Martínez explicó que su hijo tenía una hemorragia de 30 centímetros cúbicos de sangre presionando su cerebro. (Especial)
“Le hicieron una tomografía llegando al hospital, ya que no presentaba ningún otro síntoma y resulta que era una hemorragia. Eran aproximadamente 30 centímetros cúbicos de sangre que estaban haciendo presión sobre el cerebro del lado izquierdo. Nos dijeron que era una cirugía de emergencia, ya que había que liberar toda la presión que estaba ejerciendo la sangre en el cerebro o esto podía empeorar conforme pasaban las horas”, relató la señora Ana Luisa Martínez, madre del menor, en entrevista con el medio deportivo ESTADIO Deportes.

Actualmente, Simón permanece en terapia intensiva después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. La familia ha expresado su preocupación no solo por el estado de salud del niño, sino también por la dificultad económica que enfrentan para cubrir los gastos médicos.

El accidente revive la discusión
El accidente revive la discusión sobre extender las mallas protectoras para prevenir este tipo de incidentes en el béisbol mexicano. (X / @DiablosRojosMX)
“Nosotros, por dificultades económicas, no tenemos seguro de gastos médicos, lo perdimos hace unos meses. Llegamos al hospital porque aquí está su pediatra y ya no lo dejaron salir, porque ya tenía adormecimiento en las piernas”, explicó la madre.

El caso ha generado gran conmoción entre la afición y el entorno del béisbol mexicano. De acuerdo con la misma fuente, un conocido de la familia intentó comunicarse con Othón Díaz, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México, quien no se ha negado a ofrecer apoyo, aunque hasta el momento los padres del menor no han tenido un acercamiento directo con la directiva del club.

Los padres del menor confirmaron
Los padres del menor confirmaron que no cuentan con seguro médico y atraviesan una situación económica complicada. (X / @DiablosRojosMX)

Este incidente ha puesto nuevamente en debate la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los estadios, especialmente en áreas donde los asistentes se encuentran más expuestos a pelotazos. Aunque en muchas ligas internacionales se han extendido las mallas protectoras para garantizar la integridad de los aficionados, en México aún existen zonas vulnerables que representan un riesgo para los asistentes.

Mientras tanto, la familia de Simón mantiene la esperanza de una pronta recuperación. El caso ha despertado solidaridad en redes sociales, donde aficionados y ciudadanos han comenzado a pedir apoyo para los padres del menor, quienes enfrentan una lucha doble: la salud de su hijo y la presión económica para solventar los gastos médicos.

Temas Relacionados

Simón Falah-Assadi MartínezEstadio Alfredo Harp HelúDiablos Rojos de MéxicoPericos de PueblaBéisbolmexico-deportes

Más Noticias

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

El exluchador cubano recibió el reconocimiento de la mano de Rey Mysterio, aunque su discurso fue interrumpido por un aficionado

Revelan la identidad del fan

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

El luchador confirmó que negocia con Natalia Jiménez y el CMLL para que su emblemático tema suene en la Arena México para su combate ante MJF, estrella de AEW

Místico revela que volvería a

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Tras vencer al All Star de la Liga MX Femenil en penales, el conjunto blaugrana se enfrentará a las Águilas

América vs Barcelona Femenil: cuándo,

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

El “Brujo” no ha tenido su mejor desempeño con la camiseta felina

Cuál es el sueldo en

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

El joven de 16 años se ha convertido en una gran promesa para el futbol mexicano

Estos son todos los Mundiales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía municipal frente

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

Sinaloa suma 47 policías asesinados tras narcoguerra del Cártel de Sinaloa en medio de la crisis de violencia y desapariciones del país

Detienen a “El Motor”, policía activo de Tabasco acusado de vender droga en patrulla oficial

Fraude, cuerpos sin identificar y una menor entre los hallazgos: la historia detrás de la Funeraria del Carmen

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

Intentan estafar a Ricardo Peralta y hasta lo llaman ‘naco’ durante la llamada de extorsión

Así fue el inesperado reencuentro entre Angelique Boyer y su ‘papá’ de Teresa 15 años después

DEPORTES

Revelan la identidad del fan

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año