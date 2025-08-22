Juan Manuel Márquez reacciona tras la deportación de Julio César Chávez a México: “Se le auguraba buen futuro”

Julio César Chávez Jr. fue deportado para México y permanece bajo custodia (Cuartoscuro.com// IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. fue deportado para México y permanece bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 (Cefereso), donde espera resolver su situación jurídica. El Junior había sido detenido el pasado 2 de julio en Los Ángeles, procesado por delitos de delincuencia organizada, así como por cargos vinculados al tráfico y fabricación de armas.

Cabe indicar que la deportación se concretó después de más de un mes en territorio estadounidense, tiempo en el que las autoridades mexicanas tramitaron su regreso para atender la orden de aprehensión vigente. Ahora, la decisión sobre si enfrentará cargos formales se conocerá el próximo sábado, cuando el juez defina si vinculará Chávez o no a proceso por los delitos mencionados.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers escort Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr as he is deported through Arizona's Nogales Port of Entry, U.S., in this picture released August 21, 2025. ICE/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Juan Manuel Márquez y su reacción tras la deportación de Julio César Chávez Jr. a México

Durante una edición más del canal de YouTube, ProBox TV en Español, Juan Manuel Márquez aseguró que cuando Chávez Jr. iniciaba su carrera, prometía tener un gran futuro, sin embargo, añadió que después de que fue campeón del mundo, su trayectoria se vino hacia abajo.

“Creo que triste el saber que un peleador que cuando empezaba su carrera se le auguraba buen futuro, fue campeón del mundo, buen peleador y después como que vino su declive, como que ya no estaba el boxeo a su 10%, ya no estaba metido a lo que era el deporte de los puños. Este deporte es muy celoso y te cobra factura muy cara”, comentó el Dinamita Márquez.

Julio César Chávez Junior; un peleador que se quedó como promesa del boxeo mexicano

A inicios de su trayectoria, Chávez Junior prometía ser uno de los nuevos ídolos del pugilismo mexicano, sin embargo, las constantes indisciplinas fuera del ring y los problemas con las adicciones afectaron de manera visible su desempeño profesional. Las expectativas generadas en torno a su figura contrastaron con la dirección que tomó su vida y su carrera, lo que derivó en una caída sostenida en su nivel deportivo.

Chávez Jr. gana amparo para no estar incomunicado dentro del reclusorio en Hermosillo, Sonora ( Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS )

Actualmente, las oportunidades para revertir esa trayectoria parecen cada vez más escasas, pues el peso de sus antecedentes extradeportivos, sumado a los resultados negativos en el ring, limitan sus opciones para recobrar el protagonismo que alguna vez se anticipó para él.

La última pelea del Junior fue el pasado 28 de junio cuando se midió ante Jake Paul en Anaheim, California, donde perdió de manera contundente por decisión unánime. En aquella velada, el youtuber dominó la mayoría de los rounds ante un mexicano que se mostró pasivo todo el tiempo.