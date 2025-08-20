Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Óscar Valdez advirtió a Canelo de las habilidades de Munguía arriba del ring Foto: IG/oscarvaldez56

Cada vez falta menos tiempo para que Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se suban al ring a disputar el campeonato indiscutido de los supermedianos, y las opiniones al respecto siguen saliendo, pues Óscar Valdez, quien perteneció al mismo equipo del tapatío, habló del combate.

La función entre estos grandes boxeadores de la última década está pactada en las 168 libras y se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre teniendo como sede el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, que es casa de los Raiders de la NFL.

Hasta el momento, Álvarez y Crawford se han cruzado en tres ocasiones en conferencias de prensa previas, encuentros que comenzaron bajo un ambiente amistoso y de respeto mutuo. Sin embargo, con el avance de la preparación y la acumulación de expectativas, la relación entre ambos ha derivado en una rivalidad intensa. Ambos boxeadores, conscientes de lo que está en juego, se preparan para definir su supremacía sobre el cuadrilátero en un combate que promete captar la atención del mundo del boxeo y consolidar al vencedor como el verdadero “monarca” de la división.

Boxing - Canelo Alvarez & Terence Crawford Press Conference - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - June 20, 2025 Canelo Alvarez and Terence Crawford during the press conference REUTERS/Hamad I Mohammed

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo sobre Crawford

En entrevista con Los Mafia Podcast, Óscar Valdez advirtió a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford y aseguró que el estadounidense es un peleador duro. Aunque Valdez también destacó el golpe que tiene Saúl catalogándolo como un “toro”.

“Aguas con el Terence Crawford, es duro ese güey, pero Canelo es Canelo. Canelo pega bien duro, está un poquito más alto, pero es un toro, mide como 1.70. Pero no es eso, al Canelo lo he visto, lo vi pelear aquí en Guadalajara el sábado y el lunes ya estaba en el gimnasio, mis respetos”, declaró Vladez.

Cabe indicar que Óscar Valdez es uno de los peleadores que más conoce a Álvarez, ya que entrenaron juntos durante varios años, cuando el sonorense perteneció al “Canelo Team”.

Óscar Valdez es uno de los peleadores que más conoce a Álvarez (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

Canelo vs Crawford; quién es el favorito

Las apuestas y la mayoría de expertos están a favor del campeón mexicano debido a que el combate se realizará en la división que ha dominado. A esto se suma la importante inactividad con la que llegará el estadounidense y las dos categorías de peso que subirá.

Sin embargo, a pesar de esto, otro sector especializado destaca que las habilidades y la inteligencia boxística que tiene Bud serán factores suficientes para que derrote a Álvarez y así se convierta en campeón indiscutido en una tercera división.

En conclusión, mientras una amplia mayoría señala como favorito a Canelo por condiciones físicas y contexto, un sector experto otorga crédito a la capacidad estratégica de Crawford para desafiar las expectativas y alterar el equilibrio histórico en las divisiones superiores del boxeo.