Tinieblas Jr. y Alushe regresan al ring en una noche de rock y lucha en la CDMX

La cartelera de FULL en La Maraka revive rivalidades clásicas en un evento que mezcla música y lucha libre

Por Jesús F. Beltrán

La dupla más querida de
La dupla más querida de la lucha mexicana brillará en el evento que fusiona identidad cultural y espectáculo. (Cortesía Tinieblas Jr.)

La Ciudad de México se prepara para una noche única que promete quedar en la memoria de los fanáticos del rock y la lucha libre: Rock & Luchas en La Maraka, este jueves 21 de agosto a las 21:00 horas. Con una producción a cargo de EnLive, la velada fusionará música y cuadrilátero en un espectáculo que honra dos de las expresiones culturales más importantes del país.

El cartel musical estará encabezado por Los Senseishons, supergrupo formado por Jonáz de Plastilina Mosh, Omar Góngora y Pliego Villarreal de Kinky, Eddy González de Jumbo y Jorge Maldonado en la voz. Una alineación explosiva que promete levantar a los asistentes con un recorrido sonoro lleno de groove, sátira y psicodelia, interpretando temas que marcaron a generaciones.

La fusión del rock alternativo
La fusión del rock alternativo con la lucha libre tendrá como figuras centrales al gigante enmascarado y al supergrupo regiomontano. (Cortesía Tinieblas Jr.)

Pero la parte más esperada de la noche recaerá en el cuadrilátero. FULL (Federación Universal de Lucha Libre) presentará una cartelera estelar donde destaca la presencia de Tinieblas Jr., acompañado por su inseparable aliado Alushe. El gigante enmascarado hará equipo con Cibernético para enfrentar a dos pesos pesados: Pirata Morgan y El Hijo del Solitario.

El encuentro estelar es más que un simple combate: representa la confrontación de rivalidades históricas. La rudeza de Pirata Morgan y la herencia dorada de El Hijo del Solitario contrastarán con la experiencia de Tinieblas Jr., una de las máximas figuras de la lucha mexicana, y el estilo brutal de Cibernético. El público espera un choque cargado de simbolismo, cuentas pendientes y emociones que podrían reescribir una rivalidad que ha marcado generaciones.

El ídolo mexicano será parte
El ídolo mexicano será parte del cartel histórico que combina música, tradición y espectáculo en La Maraka. (Cortesía Tinieblas Jr.)

La cartelera incluye también un duelo de relevos australianos con Huracán Ramírez Jr., Zumbi y Rey de Bronce frente a Hijo del Pirata Morgan, Travis Banks y Tanque Infernal, donde la velocidad y la fuerza serán protagonistas. En la lucha especial femenil, Lolita y Jessie Jackson buscarán imponerse ante Morgana y La Hija de Fuerza Guerrera, demostrando el poder de las amazonas del ring. La función abrirá con Ángel del Amor y Freesbee contra Hip Hop Man y Rider, prometiendo dinamismo desde el inicio.

FULL (Federación Universal de Lucha
FULL (Federación Universal de Lucha Libre) presentará una cartelera estelar donde destaca la presencia de Tinieblas Jr., acompañado por su inseparable aliado Alushe. El gigante enmascarado hará equipo con Cibernético para enfrentar a dos pesos pesados: Pirata Morgan y El Hijo del Solitario. (Cortesía: Tinieblas Jr.)

La relevancia de Tinieblas Jr. dentro de esta velada es indiscutible. A lo largo de su trayectoria, ha sido embajador de la lucha libre mexicana en diversos escenarios nacionales e internacionales, y su sola presencia eleva la expectativa de los aficionados. Su alianza con Alushe sigue siendo un símbolo de identidad cultural que conecta con generaciones enteras.

Rock & Luchas en La Maraka no es solo un espectáculo: es una experiencia cultural para mayores de edad que une tradición y modernidad. Los boletos ya están disponibles en Boletomóvil y en taquillas del recinto. El 21 de agosto de 2025 quedará marcado como el día en que guitarras y máscaras compartieron el mismo altar, en un homenaje al espíritu indomable de México.

