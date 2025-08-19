Javier Mascherano habla sobre la salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul y aclara la situación: “Está trabajando el club”

Mascherano aclara la situación de Gonzalo Piovi y su posible llegada al Inter de Miami (Captura de pantalla)

Todo parece indicar que Gonzalo Piovi no seguirá con Cruz Azul y emigrará al futbol de la Major League Soccer (MLS) para incorporarse al Inter de Miami de Messi. Sin embargo, a pesar de que las negociaciones ya están avanzadas, aún no se cierran.

El futbolista argentino, que llegó a la Noria para la temporada 2024 por solicitud de su compatriota Martín Anselmi, demostró su valía y regularidad en el campeonato mexicano. Su actuación en el encuentro más reciente ante Santos se interpretó como su posible despedida del club cementero, donde logró consolidarse como pieza fundamental.

A pesar del panorama positivo para el traspaso y del interés manifiesto del club estadounidense, las negociaciones permanecen, lo que mantiene en expectativa tanto al entorno del jugador como a las instituciones involucradas.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 02: Javier Mascherano, Head Coach of Inter Miami CF, reacts during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Club Necaxa at Chase Stadium on August 2, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Javier Mascherano habla sobre la salida de Piovi de Cruz Azul

En conferencia de prensa, Javier Mascherano, director técnico del Inter de Miami, señaló que el club estadounidense está trabajando en la negociación para que el lateral izquierdo se incorpore lo antes posible, aunque también agregó que tienen en mente otra opción ofensiva.

“Es algo en lo que está trabajando el club. De ahí a poder decirte algo más, no, no te puedo decir nada más, pero también el club está trabajando en otra opción, ofensiva, así que veremos”, comentó el entrenador.

Por otra parte, el periodista Carlos Cordova mencionó que lo que detiene el traspaso es medio millón de dólares, pues el conjunto mexicano espera 7 millones, mientras que el club estadounidense pretende pagar 6.5.

“Gonzalo Piovi permanece entrenando con Cruz Azul, pero con rumbo a Miami. El argentino sólo espera lleguen a un acuerdo Cruz Azul e Inter de Miami en la negociación que mantienen por medio millón de dólares. El valor es de 7 millones de dólares y sólo quieren pagar 6.5. Esta misma semana estará viajando el defensor celeste”, publicó.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Cruz Azul's Gonzalo Piovi in action with Santos Laguna's Carlos Acevedo REUTERS/Eloisa Sanchez

Gonzalo Piovi y su gran paso por Cruz Azul

Piovi no tuvo el mejor debut con la camiseta celeste y fue criticado fuertemente por un error que cometió durante su primer partido. Sin embargo, conforme fueron pasando las jornadas logró demostrar su capacidad dentro de la cancha. Además de aportar defensivamente, su presencia en el área rival atacando lo convirtió en un jugador importante.

El latera izquierdo goza del mejor segundo registro de toda su carrera, al acumular un total de 75 partidos con siete asistencias, 16 amarillas y dos expulsiones. Cabe indicar que antes de Cruz Azul, ya había defendido los colores de cinco equipos en el futbol argentino, entre los que destacan Vélez Sarsfield, Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón.