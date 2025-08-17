Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

La primera lucha de la noche será la Copa Bardahl, el primer participante es La Parka seguido de Laredo Kid
Arranca la Triplemanía 33, Aida Cuevas cantará el himno nacional de México, en el ring Dorian Roldán, Triple H, Shawn Micheals, Nick Khan y Marisela Peña.
La Arena Ciudad de México será el escenario este sábado 16 de agosto de Triplemanía 33, el evento más importante del año para Lucha Libre AAA.
