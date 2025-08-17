México Deportes

Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

En la Arena Ciudad de México se celebrará el máximo evento de la empresa tres veces estelar

Por Gerardo Lezama

Guardar
01:11 hsHoy

La primera lucha de la noche será la Copa Bardahl, el primer participante es La Parka seguido de Laredo Kid

01:06 hsHoy
Inicio el evento de la
Inicio el evento de la Tripla A y WWE. (captura de pantalla)

Arranca la Triplemanía 33, Aida Cuevas cantará el himno nacional de México, en el ring Dorian Roldán, Triple H, Shawn Micheals, Nick Khan y Marisela Peña.

00:47 hsHoy

Triplemanía 33: todo sobre el magnoevento de AAA, cartelera oficial, hora y transmisión

Será su primer máximo evento tras la adquisición de la empresa por parte de WWE

Por Gerardo Lezama

La Arena Ciudad de México
La Arena Ciudad de México acoge Triplemanía 33, el evento estelar de Lucha Libre AAA. (Especial)

La Arena Ciudad de México será el escenario este sábado 16 de agosto de Triplemanía 33, el evento más importante del año para Lucha Libre AAA.

Leer la nota completa

Todos los detalles del magno evento de la Triple A, su primera Triplemanía tras la compra por parte de WWE.

00:21 hsHoy
Cartel de Triplemanía 33 desde
Cartel de Triplemanía 33 desde la Arena Ciudad de México. Imagen cuenta de X @WWE

Lista la Arena Ciudad de México para albergar el magno evento de la Triple A, en su primera Triplemanía tras la compra de WWE.

Temas Relacionados

Lucha LibreAAAWWETriplemanía 33mexico-deportes

Últimas noticias

“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Los ánimos se volvieron a encender durante el pesaje de la pelea estelar de Supernova Orígenes

“La ching* de tu vida

Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años

El triunfo de las hermanas en el trampolín sincronizado impulsa a México al Top 5 del medallero

Las gemelas Cueva hacen historia

Chivas vs Juárez EN VIVO: El Rebaño descuenta y se acerca a los Bravos pone el marcador 2 a 1

El Guadalajara buscará derrotar a los Bravos tras caer la semana pasada ante el Santos Laguna

Chivas vs Juárez EN VIVO:

Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

El club de Sinaloa pretende reforzar su plantilla con uno de los guardametas más experimentados, quien prioriza continuar en el fútbol europeo

Este es el salario de

La sorpresa de Triplemanía 33: captan al Undertaker y Shawn Micheals en CDMX

La inesperada aparición de dos leyendas de WWE en Polanco marca un momento clave para la lucha libre nacional

La sorpresa de Triplemanía 33:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Darío Barassi contó cómo atraviesa

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

Esta es la advertencia del ‘padrino de la IA’ para que la humanidad sobreviva a una IA superinteligente

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Texas: el pronóstico

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Sarah Jessica Parker habló sobre el futuro de Carrie Bradshaw tras el final de ‘And Just Like That’

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este domingo 17 de agosto

La oposición venezolana denunció el grave deterioro de salud del preso político Víctor Ugas, periodista encarcelado hace un año por el régimen

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

DEPORTES

Con Messi y De Paul

Con Messi y De Paul en cancha, Inter Miami empata con Los Ángeles Galaxy por la MLS

Independiente pierde con Vélez en Liniers por la quinta fecha del Torneo Clausura

El Rosario Central de Di María empató 1-1 contra Deportivo Riestra por la quinta jornada del Torneo Clausura

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota 41-24 ante los All Blacks en Córdoba

La paternal reacción de Carlos Quintana tras la dolorosa lesión que sacó de la cancha entre lágrimas a Juan Giménez en el duelo de Rosario Central