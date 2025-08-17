Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

Lista la Arena Ciudad de México para albergar el magno evento de la Triple A , en su primera Triplemanía tras la compra de WWE.

Todos los detalles del magno evento de la Triple A , su primera Triplemanía tras la compra por parte de WWE.

La Arena Ciudad de México será el escenario este sábado 16 de agosto de Triplemanía 33 , el evento más importante del año para Lucha Libre AAA .

Arranca la Triplemanía 33, Aida Cuevas cantará el himno nacional de México, en el ring Dorian Roldán, Triple H, Shawn Micheals, Nick Khan y Marisela Peña.

La primera lucha de la noche será la Copa Bardahl , el primer participante es La Parka seguido de Laredo Kid

