Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

Desde que comenzó en la categoría Sub 13, Dagoberto Espinoza destacó por su gran capacidad en el campo de juego. (Alexander Ortiz)

Es poco común que un jugador tan joven acapare tanta atención del conjunto azulcrema tal y como lo hizo Dagoberto Espinoza durante la reciente victoria ante Querétaro. El lateral derecho, formado desde niño en las fuerzas básicas de Coapa, anotó un gol decisivo que aseguró el triunfo de las águilas.

La carrera de Dagoberto comenzó a temprana edad. A los 13 años dejó su ciudad natal, Guamúchil, Sinaloa, para perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Adaptarse a la vida en la Ciudad de México no le fue sencillo; la distancia con su familia y el cambio de entorno lo hicieron pensar en regresar a casa. Sin embargo, el apoyo de sus compañeros y entrenadores fue fundamental para que siguiera adelante y creciera dentro del club.

Tras su paso por Europa y su destacada participación en las divisiones inferiores del América, Dagoberto está demostrando su talento y comenzando a dejar una huella importante en el equipo de primera división.

La trayectoria de Dagoberto Espinoza

Gol de Dagoberto contra Querétaro. Crédito: ( Instagram / Club América)

Desde que comenzó en la categoría Sub 13, el jugador sinaloense destacó por su gran capacidad en el campo de juego. Durante su paso por las divisiones inferiores (Sub 15 y Sub 17) mantuvo un crecimiento constante.

Un momento decisivo en su desarrollo futbolístico fue el préstamo que tuvo en 2022 al Cercle Brugge de Bélgica, gracias a la gestión de Carlos Aviña, entonces director deportivo del club europeo y exdirectivo del América. Aunque entrenó con el plantel principal, su estancia en Europa duró un año, tras lo cual regresó para unirse a la categoría Sub 20 del cuadro americanista.

Al regresar, Dagoberto rápidamente se ganó la titularidad en la liga juvenil y empezó a destacar en diversos partidos amistosos y de pretemporada. Su esfuerzo y talento fueron valorados por André Jardine, quien lo integró a la plantilla del primer equipo para el Torneo Apertura 2023. Desde entonces, ha participado como titular en varios encuentros y, recientemente, captó la atención y el reconocimiento tanto del plantel como de la afición al anotar su primer gol en la Liga MX, que le dio la victoria a las Águilas frente a Querétaro.

“Es un sueño hecho realidad: desde morro yo soñé con meter gol en Primera y quiero dedicárselo a mi familia. Creo que el profe (Jardine) me ha dado mucha confianza igual mis compañeros, ha sido un proceso muy difícil, y cada que me metan yo daré el cien por ciento mío”, aseguró el jugador en entrevista para TUDN después del partido.

Jardine reconoce el talento y compromiso de Dagoberto

El entrenador de las águilas reconoció el desempeño de Dagoberto Espinoza. (X-Club América)

La confianza de André Jardine en Dagoberto va más allá del campo de juego. Después del encuentro contra Querétaro, el entrenador tuvo un gesto poco común en el vestidor: interrumpió la charla postpartido para pedir un aplauso para el joven lateral.

La acción fue captada en video y posteriormente publicada por el club, donde se observa al dorsal número 34 visiblemente emocionado y agradecido por el reconocimiento.