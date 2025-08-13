México Deportes

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

Con 21 años, Dagoberto atraviesa un momento decisivo en su carrera, tras marcar el gol que aseguró la victoria frente a Querétaro y recibir el respaldo público de André Jardine

Por Alexander Ortiz

Guardar
Desde que comenzó en la
Desde que comenzó en la categoría Sub 13, Dagoberto Espinoza destacó por su gran capacidad en el campo de juego. (Alexander Ortiz)

Es poco común que un jugador tan joven acapare tanta atención del conjunto azulcrema tal y como lo hizo Dagoberto Espinoza durante la reciente victoria ante Querétaro. El lateral derecho, formado desde niño en las fuerzas básicas de Coapa, anotó un gol decisivo que aseguró el triunfo de las águilas.

La carrera de Dagoberto comenzó a temprana edad. A los 13 años dejó su ciudad natal, Guamúchil, Sinaloa, para perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Adaptarse a la vida en la Ciudad de México no le fue sencillo; la distancia con su familia y el cambio de entorno lo hicieron pensar en regresar a casa. Sin embargo, el apoyo de sus compañeros y entrenadores fue fundamental para que siguiera adelante y creciera dentro del club.

Tras su paso por Europa y su destacada participación en las divisiones inferiores del América, Dagoberto está demostrando su talento y comenzando a dejar una huella importante en el equipo de primera división.

La trayectoria de Dagoberto Espinoza

Gol de Dagoberto contra Querétaro. Crédito: ( Instagram / Club América)

Desde que comenzó en la categoría Sub 13, el jugador sinaloense destacó por su gran capacidad en el campo de juego. Durante su paso por las divisiones inferiores (Sub 15 y Sub 17) mantuvo un crecimiento constante.

Un momento decisivo en su desarrollo futbolístico fue el préstamo que tuvo en 2022 al Cercle Brugge de Bélgica, gracias a la gestión de Carlos Aviña, entonces director deportivo del club europeo y exdirectivo del América. Aunque entrenó con el plantel principal, su estancia en Europa duró un año, tras lo cual regresó para unirse a la categoría Sub 20 del cuadro americanista.

Al regresar, Dagoberto rápidamente se ganó la titularidad en la liga juvenil y empezó a destacar en diversos partidos amistosos y de pretemporada. Su esfuerzo y talento fueron valorados por André Jardine, quien lo integró a la plantilla del primer equipo para el Torneo Apertura 2023. Desde entonces, ha participado como titular en varios encuentros y, recientemente, captó la atención y el reconocimiento tanto del plantel como de la afición al anotar su primer gol en la Liga MX, que le dio la victoria a las Águilas frente a Querétaro.

“Es un sueño hecho realidad: desde morro yo soñé con meter gol en Primera y quiero dedicárselo a mi familia. Creo que el profe (Jardine) me ha dado mucha confianza igual mis compañeros, ha sido un proceso muy difícil, y cada que me metan yo daré el cien por ciento mío”, aseguró el jugador en entrevista para TUDN después del partido.

Jardine reconoce el talento y compromiso de Dagoberto

El entrenador de las águilas reconoció el desempeño de Dagoberto Espinoza. (X-Club América)

La confianza de André Jardine en Dagoberto va más allá del campo de juego. Después del encuentro contra Querétaro, el entrenador tuvo un gesto poco común en el vestidor: interrumpió la charla postpartido para pedir un aplauso para el joven lateral.

La acción fue captada en video y posteriormente publicada por el club, donde se observa al dorsal número 34 visiblemente emocionado y agradecido por el reconocimiento.

Temas Relacionados

Dagoberto EspinozaClub AméricaLiga MXAndré JardineNoticiasmexico-deportes

Más Noticias

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

El técnico mexicano, con experiencia en clubes tradicionales y medios deportivos, enfrenta un nuevo desafío

En qué equipo va a

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”

El estratega argentino se fue por la puerta de atrás en el conjunto cementero

Martín Anselmi sorprende al calificar

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Será el próximo 13 de septiembre cuando el mexicano se enfrente al estadounidense en el Allegiant Stadium

Así serán las peleas preliminares

Cuándo juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de la MLB este 13 de agosto

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la gran carpa

Cuándo juegan Vladimir Guerrero Jr

Andrés Vaca da a entender que sí recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

El narrador mexicano brilló por su ausencia en el reciente juego de las Águilas

Andrés Vaca da a entender
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA celebra traslado de 26

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

Reportan que Abigael González Valencia, El Cuini, se declaró no culpable en Corte de EEUU

Capturan a narcomenudista y operadora de “Lalo Bananas”, líder de La Unión Tepito en el centro de CDMX

Siete de los 26 criminales entregados a EEUU podrían hacer “temblar a la política en México”, según expertos

ENTRETENIMIENTO

Silvana Estrada anuncia conciertos en

Silvana Estrada anuncia conciertos en CDMX y GDL: fechas para ver a la compositora en ‘Vendrán Suaves Lluvias’

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy miércoles de nominación

Itatí Cantoral se une a la tercera temporada de “Dra. Lucía” en Azteca como especialista en cirugía plástica

¿A qué hora y en qué canal ver la tercera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3?

“Ni que fuera una literata”: Conductores de Ventaneando menosprecian libro de Cazzu tras ser excluidos de la presentación

DEPORTES

En qué equipo va a

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Andrés Vaca da a entender que sí recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

Tuca Ferretti llama ‘bruto’ a Alan Pulido tras pésima actuación con Chivas: “No puede meter un penal”