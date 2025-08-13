México Deportes

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

El experimentado periodista ha perdido protagonismo en los programas de debate deportivo

Por Luz Coello

José Ramón Fernández se convirtió en un máximo representante del periodismo deportivo en México, sus años en la televisión y en coberturas lo han colocado como un maestro de diferentes generaciones de analistas deportivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Joserra empezó a perder protagonismo en ESPN.

El creador de Los Protagonistas ha sido desplazado en algunos de sus programas, y recientemente ESPN anunció que uno de los espacios conducidos por José Ramón dejará de ser transmitido. A través de redes sociales anunciaron que Cronómetro ya no saldrá al aire.

Aunque no explicaron las razones para cancelar este programa de Joserra, agradecieron a todas las figuras de comentaristas que tuvieron participación en este espacio de debate. Con esta noticia empezaron a surgir rumores de que José Ramón Fernández podría estar preparando su retiro de los medios.

¿Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN?

Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra, se encargó de frenar todas las especulaciones y rumores sobre el retiro de su padre. Y es que, debido a que también dejó de tener relevancia en otros espacios de ESPN, algunos seguidores aseguraron que ya José Ramón estaría próximo a despedirse de la televisión deportiva.

A través de redes sociales, Juan Pablo tachó de “Fake news” el rumor del retiro de su padre, aclaró que él estará trabajando en ESPN hasta que termine su contrato, es decir que el resto del año seguirá activo, precisó que José Ramón tiene relación laboral con el canal hasta noviembre de 2026.

"Esto es FALSO, MENTIRA, FAKE NEWS. Sale del aire Cronómetro, mi padre tiene contrato con ESPN hasta noviembre del 2026 y lo va a cumplir, como todos sus contratos“, precisó.

ESPN inició una restructuración de sus programas de debate deportivo, por ello anunciaron que Cronómetro ya no será transmitido. Hasta el momento se desconoce qué espacio ocupará ese horario.

Javier Alarcón niega ser el reemplazo de José Ramón Fernández

La figura de José Ramón Fernández ha experimentado un cambio notable en los últimos meses dentro de ESPN. El veterano conductor ha reducido su presencia en los programas de la cadena, en particular tras una discusión pública con David Faitelson que lo llevó a alejarse temporalmente de los reflectores.

Esta disminución en sus apariciones ha coincidido con una mayor visibilidad de Javier Alarcón en espacios como Futbol Picante, lo que ha generado especulaciones entre la audiencia sobre un posible relevo generacional en la conducción estelar.

No obstante, el propio Alarcón se encargó de matizar las expectativas, subrayando que no pretende ocupar el lugar de José Ramón en términos de legado o imagen mediática. En sus palabras, “No lo pretenderé jamás. Pero bueno, gracias que me dicen: ‘Oye, tú estás ahí en, en esa línea’”, reflexionó Javier Alarcón durante su intervención en el podcast 3 en la Banca.

