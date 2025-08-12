México Deportes

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

El argentino estaría en el radar de la directiva rojinegra para tomar el cargo de director técnico

Por Luz Coello

Guardar
Diego Cocca podría volver con
Diego Cocca podría volver con Atlas (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El club Atlas está en búsqueda de un nuevo director técnico luego de que Gonzalo Pineda presentó su renuncia el 11 de agosto tras ser goleado 0 - 3 ante Pachuca. De acuerdo con lo que explicó la directiva, el estratega decidió abandonar el proyecto y dar posibilidades para que la institución busque a un mejor perfil.

Debido a que el torneo recién empezó, el equipo actualmente solo suma cuatro puntos y se ubica en el lugar 12 de la tabla general, por lo que aún restan 13 jornadas para que la escuadra rojinegra se ubique en zona de repechaje o de clasificación directa.

Tras la salida de Pineda surgió un primer perfil que podría tomar su vacante, y sería un viejo conocido de la afición así como de la directiva. Diego Cocca podría regresar a la Liga MX para reencontrarse con los Zorros.

Atlas buscó a Diego Cocca para tomar la dirección técnica

Atlas buscó a Diego Cocca
Atlas buscó a Diego Cocca para tomar la dirección técnica (REUTERS)

Según reportes recientes, trascendió que la directiva atlista ya habría contactado a Diego Cocca para ofrecerle tomar al club de nueva cuenta. Luego de que el argentino rompió la histórica racha de 70 años sin un título, en la institución confían en su trabajo.

De acuerdo con reportes de Alfredo Olivarez de Récord, la directiva del club Atlas ya se comunicó con Cocca, quien se encuentra sin club luego de su salida de Talleres de Córdova.

Aunque no es un hecho que el estratega regrese a la Liga MX, los Zorros buscarán convencerlo para que retome al equipo tras la exitosa temporada en la que se convirtieron en bicampeones.

A sus 49 años, Cocca
A sus 49 años, Cocca sumó el segundo campeonato de primera división en su carrera (Foto: Cuartoscuro)

Diego Cocca guía al Atlas a la gloria histórica

“Quedar en la historia del club es un enorme privilegio”, expresó Diego Cocca tras lograr un hito que resonó en el fútbol mexicano, Atlas rompió una sequía de 70 años sin títulos y se consagró campeón del torneo Apertura 2021.

El técnico argentino, al frente del equipo de Jalisco desde hace tres torneos, condujo a los Zorros a su segunda estrella, igualando la gesta de Eduardo Valdatti, el entrenador argentino que había guiado al club al campeonato en la temporada 1950-51. La magnitud de este logro no solo reside en el trofeo, sino en el peso histórico que representa para una institución que había visto frustrarse su última oportunidad en 1999, cuando perdió la final ante Toluca.

A sus 49 años, Cocca sumó el segundo campeonato de primera división en su carrera, consolidando su perfil como técnico capaz de revertir historias adversas y devolver la gloria a instituciones con largas esperas. T

ras la consagración, el propio entrenador anticipó el nuevo escenario que se abre para Atlas: “Ya no vamos a tener la presión, ahora viene el desafío de seguir construyendo desde el campeonato”, afirmó.

Temas Relacionados

Diego CoccaAtlasLiga MXdirector técnicomexico-deportes

Más Noticias

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

El periodista y comentarista agradeció los cuatro años que pasó en los programas de radio y tv

Fernando Cevallos anuncia su salida

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México

Las y los interesados podrán completar su registro y concursar por un lugar en el programa para el Mundial

Copa Mundial 2026: estos son

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Las autoridades capitalinas ya fijaron una fecha límite para la inauguración de las nuevas instalaciones del estadio

Cómo va la remodelación del

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

El mejor futbolista en la historia de México abrirá su corazón para conocer a todos sus fanáticos de cara al Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados

Todos los partidos de este 11 de agosto 2025 en la MLB: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

La temporada de grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Todos los partidos de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez de Nueva York define

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

Operación “Restitución”: aseguran 32 inmuebles en 12 municipios del Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: estos son los finalistas para la prueba del líder

Afirman que Facundo desapareció de La Casa de los Famosos México porque la producción lo dejó fumar marihuana

Regina Murguía de JNS llega a los 40 años y retoma los conciertos tras ser operada por pólipos cancerosos

Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

¿Será? Aldo de Nigris y Abelito aseguran que son los 2 habitantes más débiles de LCDLFM

DEPORTES

Fernando Cevallos anuncia su salida

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana