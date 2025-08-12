Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Diego Cocca podría volver con Atlas (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El club Atlas está en búsqueda de un nuevo director técnico luego de que Gonzalo Pineda presentó su renuncia el 11 de agosto tras ser goleado 0 - 3 ante Pachuca. De acuerdo con lo que explicó la directiva, el estratega decidió abandonar el proyecto y dar posibilidades para que la institución busque a un mejor perfil.

Debido a que el torneo recién empezó, el equipo actualmente solo suma cuatro puntos y se ubica en el lugar 12 de la tabla general, por lo que aún restan 13 jornadas para que la escuadra rojinegra se ubique en zona de repechaje o de clasificación directa.

Tras la salida de Pineda surgió un primer perfil que podría tomar su vacante, y sería un viejo conocido de la afición así como de la directiva. Diego Cocca podría regresar a la Liga MX para reencontrarse con los Zorros.

Atlas buscó a Diego Cocca para tomar la dirección técnica (REUTERS)

Según reportes recientes, trascendió que la directiva atlista ya habría contactado a Diego Cocca para ofrecerle tomar al club de nueva cuenta. Luego de que el argentino rompió la histórica racha de 70 años sin un título, en la institución confían en su trabajo.

De acuerdo con reportes de Alfredo Olivarez de Récord, la directiva del club Atlas ya se comunicó con Cocca, quien se encuentra sin club luego de su salida de Talleres de Córdova.

Aunque no es un hecho que el estratega regrese a la Liga MX, los Zorros buscarán convencerlo para que retome al equipo tras la exitosa temporada en la que se convirtieron en bicampeones.

Diego Cocca guía al Atlas a la gloria histórica

“Quedar en la historia del club es un enorme privilegio”, expresó Diego Cocca tras lograr un hito que resonó en el fútbol mexicano, Atlas rompió una sequía de 70 años sin títulos y se consagró campeón del torneo Apertura 2021.

El técnico argentino, al frente del equipo de Jalisco desde hace tres torneos, condujo a los Zorros a su segunda estrella, igualando la gesta de Eduardo Valdatti, el entrenador argentino que había guiado al club al campeonato en la temporada 1950-51. La magnitud de este logro no solo reside en el trofeo, sino en el peso histórico que representa para una institución que había visto frustrarse su última oportunidad en 1999, cuando perdió la final ante Toluca.

A sus 49 años, Cocca sumó el segundo campeonato de primera división en su carrera, consolidando su perfil como técnico capaz de revertir historias adversas y devolver la gloria a instituciones con largas esperas. T

ras la consagración, el propio entrenador anticipó el nuevo escenario que se abre para Atlas: “Ya no vamos a tener la presión, ahora viene el desafío de seguir construyendo desde el campeonato”, afirmó.