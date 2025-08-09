La Inteligencia Artificial Copilot pronostica victoria de Pumas 2-1 sobre Necaxa en el Apertura 2025.

La expectativa en Ciudad Universitaria es máxima ya que este domingo, Pumas recibe a Necaxa en la jornada 4 del Apertura 2025, en un duelo marcado por el debut de Keylor Navas como local.

El arquero costarricense, tres veces campeón de Champions League, se perfila como el nuevo líder del equipo universitario. Y ahora, una Inteligencia Artificial (IA) especializada en análisis deportivo ha emitido su pronóstico: Pumas ganará 2 por 1, con influencia directa del guardameta tico.

La IA, conocida como Copilot, evaluó más de 20 variables tácticas, estadísticas y emocionales para llegar a esta conclusión.

Entre ellas, el rendimiento reciente de ambos equipos, el historial en CU, el impacto psicológico del debut de Navas y las tendencias ofensivas de Necaxa.

Según Copilot, el equipo dirigido por Efraín Juárez llega con ventaja emocional tras vencer 0-2 a Querétaro en la jornada anterior. En ese partido, Navas debutó como capitán y, aunque enfrentó poca exigencia, su liderazgo fue evidente. La defensa se mostró más ordenada, compacta y segura.

Pumas ha ganado dos de los últimos tres duelos ante Necaxa en CU, donde los hidrocálidos no vencen desde 2021. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La presencia de Navas permite jugar con la línea más adelantada, lo que favorece el estilo ofensivo de Pumas.

Además, el historial reciente favorece a los universitarios: Pumas ha ganado 2 de los últimos 3 enfrentamientos en CU ante Necaxa, y el equipo hidrocálido no gana en ese estadio desde 2021.

El conjunto de Fernando Gago ha mostrado buen volumen ofensivo, con jugadores como Diber Cambindo y Batista generando peligro constante. Sin embargo, su defensa ha sido vulnerable: ha recibido 7 goles en sus últimos 6 partidos.

Necaxa puede marcar, pero sufre en transiciones defensivas. Pumas tiene los recursos para aprovechar eso, explica Copilot.

Más allá de lo táctico, el debut de Keylor Navas en casa será un evento emocional. Se espera un recibimiento masivo por parte de la afición, que lo ve como símbolo de renacimiento.

Necaxa llega con ofensiva peligrosa pero defensa vulnerable, según el análisis previo al partido. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Copilot aseguró que los goleadores probables de encuentro serán Guillermo Martínez, Jorge Ruvalcaba por parte de Pumas y Diber Cambindo del Necaxa.

Otras de las claves que ve la IA es el liderazgo de Navas, la localía, impulso emocional, sin embargo, hay riesgos que podría tener Pumas como el ataque vertical de Necaxa, errores en transición.

La IA concluye que el debut de Navas en CU será exitoso, y que Pumas aprovechará el momento para sumar tres puntos vitales para el torneo tras su eliminación dolorosa de la Leagues Cup el pasado miércoles 6 de agosto.