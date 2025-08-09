México Deportes

Pumas vs Necaxa: IA predice el resultado del debut de Keylor Navas en CU

De acuerdo a la Inteligencia Artificial el factor del portero tico será determinante en el partido

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Inteligencia Artificial Copilot pronostica
La Inteligencia Artificial Copilot pronostica victoria de Pumas 2-1 sobre Necaxa en el Apertura 2025.

La expectativa en Ciudad Universitaria es máxima ya que este domingo, Pumas recibe a Necaxa en la jornada 4 del Apertura 2025, en un duelo marcado por el debut de Keylor Navas como local.

El arquero costarricense, tres veces campeón de Champions League, se perfila como el nuevo líder del equipo universitario. Y ahora, una Inteligencia Artificial (IA) especializada en análisis deportivo ha emitido su pronóstico: Pumas ganará 2 por 1, con influencia directa del guardameta tico.

La IA, conocida como Copilot, evaluó más de 20 variables tácticas, estadísticas y emocionales para llegar a esta conclusión.

Entre ellas, el rendimiento reciente de ambos equipos, el historial en CU, el impacto psicológico del debut de Navas y las tendencias ofensivas de Necaxa.

Según Copilot, el equipo dirigido por Efraín Juárez llega con ventaja emocional tras vencer 0-2 a Querétaro en la jornada anterior. En ese partido, Navas debutó como capitán y, aunque enfrentó poca exigencia, su liderazgo fue evidente. La defensa se mostró más ordenada, compacta y segura.

Pumas ha ganado dos de
Pumas ha ganado dos de los últimos tres duelos ante Necaxa en CU, donde los hidrocálidos no vencen desde 2021. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La presencia de Navas permite jugar con la línea más adelantada, lo que favorece el estilo ofensivo de Pumas.

Además, el historial reciente favorece a los universitarios: Pumas ha ganado 2 de los últimos 3 enfrentamientos en CU ante Necaxa, y el equipo hidrocálido no gana en ese estadio desde 2021.

El conjunto de Fernando Gago ha mostrado buen volumen ofensivo, con jugadores como Diber Cambindo y Batista generando peligro constante. Sin embargo, su defensa ha sido vulnerable: ha recibido 7 goles en sus últimos 6 partidos.

Necaxa puede marcar, pero sufre en transiciones defensivas. Pumas tiene los recursos para aprovechar eso, explica Copilot.

Más allá de lo táctico, el debut de Keylor Navas en casa será un evento emocional. Se espera un recibimiento masivo por parte de la afición, que lo ve como símbolo de renacimiento.

Necaxa llega con ofensiva peligrosa
Necaxa llega con ofensiva peligrosa pero defensa vulnerable, según el análisis previo al partido. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Copilot aseguró que los goleadores probables de encuentro serán Guillermo Martínez, Jorge Ruvalcaba por parte de Pumas y Diber Cambindo del Necaxa.

Otras de las claves que ve la IA es el liderazgo de Navas, la localía, impulso emocional, sin embargo, hay riesgos que podría tener Pumas como el ataque vertical de Necaxa, errores en transición.

La IA concluye que el debut de Navas en CU será exitoso, y que Pumas aprovechará el momento para sumar tres puntos vitales para el torneo tras su eliminación dolorosa de la Leagues Cup el pasado miércoles 6 de agosto.

Temas Relacionados

Club PumasClub NecaxaLiga MXApertura 2025Keylor Navasmexico-deportes

Más Noticias

Papá de David Benavidez lanza dura crítica al combate de Canelo vs Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

A semanas para el combate, las opiniones siguen saliendo

Papá de David Benavidez lanza

Heung Min Son reconoce trayectoria de Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Nunca he estado a ese nivel”

EL atacante asiático se rindió en elogios ante la ‘Hiena’ y su paso por el cuadro angelino

Heung Min Son reconoce trayectoria

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Monterrey también será sede de uno de los encuentros de repechaje para la Copa del Mundo

Samuel García comparte detalles de

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX

El evento más grande de la Caravana Estelar combinará acción, rivalidad y campeonatos en juego con talento de la WWE

Conoce las luchas pactadas hasta

Pumas vs Necaxa; ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 y la presentación de Keylor Navas en CU?

Pese a que el portero tico ya debutó con el club, aún no disputa su primer compromiso en Ciudad Universitaria

Pumas vs Necaxa; ¿A qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pacientes con cáncer destapan red

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

“La sentencia es bastante clara”: Israel Vallarta espera no volver a la cárcel y pide “no ser llamado héroe”

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Golpe millonario al narco: decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Eden Muñoz pospone su gira

Eden Muñoz pospone su gira en EEUU tras problemas con su visa de trabajo

Hermana de Aldo de Nigris se lanza contra Facundo por tirarlo en la fiesta: “No me dio risa”

Facundo admite que fue “demasiado tosco” con Aldo de Nigris: “Me pasé de...”

Aniversario luctuoso de Ramón Valdés; estos fueron los actores de “El Chavo del 8” que acudieron a su funeral

Gustavo Adolfo Infante critica a Ninel Conde en LCDLFM y le recuerda que no ve a sus hijos: “¿Cuál instinto maternal?”

DEPORTES

Papá de David Benavidez lanza

Papá de David Benavidez lanza dura crítica al combate de Canelo vs Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

Heung Min Son reconoce trayectoria de Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Nunca he estado a ese nivel”

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX

Pumas vs Necaxa; ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 y la presentación de Keylor Navas en CU?