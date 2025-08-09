Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. arrasan con los rudos en el Viernes Espectacular del CMLL

( Zurisaddai González/Infobae)

La Arena México se llenó hasta las lámparas este viernes 8 de agosto. El olor a palomitas y cerveza se mezclaba con el eco de los tambores y las trompetas que anunciaban que el Viernes Espectacular del CMLL no iba a ser cualquier función.

Desde el primer pitido, el público sabía que se venía una velada de emociones puras: máscaras en riesgo, orgullo sobre el cuadrilátero y hasta un campeón veterano que dejó el alma sin miedo a nada.

Entre vuelos y castigos: los técnicos salen aplaudidos pese a la derrota

La noche abrió con el duelo entre Fuego, Rey Cometa y Espíritu Negro contra Raider, Espanto Jr. y Dark Magic. La licra naranja de Fuego encendía las gradas, pero pronto la cosa se puso seria: todos comenzaron a lanzarse fuera del ring, provocando ovaciones y gritos.

Espanto Jr. y los rudos se llevaron el segundo y tercer, pero los técnicos, aunque salieron lesionados, fueron despedidos con aplausos.

Rudos sin misericordia, técnicos con remontada

El segundo combate fue un festival de rudeza. Stigma, Xelhua, Arkalis y Rayo Metálico tuvieron enfrente a un Kraneo imponente, un Infarto que se cebó con sus rivales y las calaveras gemelas que atacaban en pareja.

La primera caída fue toda para los rudos, que incluso golpearon a sus rivales fuera de tiempo y entre abucheos del público que les gritaba “¡Culer*s!”.

Pero la lucha dio un giro: los técnicos remontaron, aprovecharon que los rudos empezaron a golpearse entre sí y en la tercera caída, con llave sobre Infarto, se llevaron la victoria.

Orgullo de máscara: Esfinge contra Valiente

La tercera lucha tuvo uno de los momentos más tensos de la noche. Antes de que Esfinge siquiera subiera al ring, Valiente lo derribó y comenzó a buscar su máscara.

Entre golpes, vuelos y llaves, la batalla se calentó hasta que, en un descuido, Valiente consiguió lo que quería: arrancó la máscara de Esfinge, obligándolo a cubrir su rostro en la lona. El público abucheó la acción, pero la rivalidad quedó encendida para la próxima.

Mano a mano de alto riesgo: Templario vs. Barboza

La intensidad se apoderó del cuadrilátero en el duelo individual. Templario y Barboza intercambiaron vuelos y castigos hasta que el aire se cortaba con cada impacto.

Barboza, en un momento, cayó sobre el público tras lanzarse desde la tercera cuerda. Aunque Templario se llevó la victoria, el combate dejó un sabor amargo: Barboza terminó lesionado de la espalda y tuvo que recibir asistencia médica.

Blue Panther, la experiencia que todavía vuela

En el combate por el Campeonato de Peso Abierto MLW, Blue Panther demostró que los años no pesan cuando el corazón está encendido. Aunque Último Guerrero lo atacó con ventaja desde el inicio, incluso quitándole la máscara, el veterano remontó, voló fuera del ring y aplicó golpes que hicieron vibrar a la gente al grito de “¡Sangre!”.

La victoria fue para el Guerrero con ayuda del réferi, pero el momento más emocionante llegó al final: Guerrero se hincó, abrazó a Panther y recibió de sus manos el cinturón, reconociendo a un rival de leyenda.

La estelar: Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. levantan al público

La última campana fue para el combate más esperado: Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. contra Hechicero, Ángel de Oro y El Difunto. Los rudos dominaron la primera caída con golpes ilegales y castigos conjuntos, incluso a Kemalito agrediendo a Kemonito.

Pero la segunda caída encendió la Arena: Atlantis Jr. y Máscara Dorada remontaron, Místico aplicó la mística a Hechicero y lo hizo rendirse.

En la tercera, la tercia técnica desató un festival de vuelos y llaves: Atlantis Jr. derribó a todos, Máscara Dorada hizo acrobacias continuas y Místico cerró con una llave magistral. La victoria fue suya, y la Arena México retumbó de emoción.

