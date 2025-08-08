Zandokan Jr. promete humillar a MJF y recuperar título del CMLL: “Lo voy a mandar pisoteado a su país”

El luchador del CMLL busca vengar a la lucha libre mexicana y arrebatarle el título al representante de AEW en la Arena México. (Foto Jesús F. Beltrán)

El polémico luchador estadounidense Maxwell Jacob Friedman (MJF) regresará a la Arena México el próximo 15 de agosto, donde realizará su primera defensa del Campeonato Mundial Histórico Peso Semicompleto del CMLL, enfrentando al mexicano Zandokan Jr., líder de la facción Galeón Fantasma.

El anuncio oficial se realizó mediante un video publicado en el programa CMLL Informa, donde se reveló el esperado combate que tendrá como escenario el cuadrilátero de la “Catedral de la Lucha Libre”. Este enfrentamiento es uno de los más anticipados del mes, luego de que MJF conquistara el título el pasado 1 de agosto en una sorpresiva victoria sobre Averno, en una de las funciones más comentadas del año.

MJF, representante de la empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW), no tardó en encender la polémica tras obtener el cinturón. Durante una promo grabada junto al también luchador Jon Cruz, el norteamericano ridiculizó a Zandokan Jr., utilizando incluso una máscara de Místico para burlarse del público mexicano y provocar a su retador.

Zandokan Jr. salió para retar a MJF. (Instagram / CMLL)

“¿Zandokan Jr.? ¿Qué eres, el Capitán Garfio? Esto no es Piratas del Caribe, esto es lucha libre profesional. El 15 de agosto te haré andar por la borda”, declaró MJF con su característico tono arrogante. Cerró su mensaje con la frase que lo ha inmortalizado en la escena luchística internacional: “Soy mejor que tú… y lo sabes”.

El luchador de AEW amenazó que nadie del roster del CMLL le quitará la presea mundial tras haber despejado a Averno. Crédito: Instagram / CMLL

Por su parte, Zandokan Jr. respondió con determinación y orgullo, asegurando que la lucha será un reto, pero que tiene la misión de representar y defender la lucha libre mexicana ante una figura internacional. “Quiero que venga toda la gente mexicana y apoye al Rey del Mundo. No va a ser una lucha fácil, pero les apuesto que el Rey del Mundo lo va a mandar pisoteado a su país”, sentenció el luchador.

El mexicano en conferencia de prensa lanzó el reto a MJF por insultar a México y ganar con trampa a Averno Crédito: Infobae México Jesús F. Beltrán

El choque entre MJF y Zandokan Jr. se perfila como uno de los duelos más atractivos del verano en la Arena México. No solo estará en juego un campeonato histórico, sino también el honor nacional, en un escenario que podría marcar un antes y un después en la carrera del joven líder de Galeón Fantasma.

#CMLLInforma || ☠️ Zandokan Jr. tiene clara su meta: MJF.

El próximo Viernes 15 de Agosto, buscará arrebatarle el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL en una batalla que promete hacer historia.



📲 https://t.co/cye2v0KlYa pic.twitter.com/aG43aVZjOO — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 7, 2025

La función del 15 de agosto se desarrollará a menos de dos semanas del 92 Aniversario del CMLL, y podría tener implicaciones importantes en la programación de dicho evento, especialmente si Zandokan Jr. logra arrebatarle el campeonato a una de las máximas estrellas de AEW.