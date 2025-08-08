México Deportes

Zandokan Jr. promete humillar a MJF y recuperar título del CMLL: “Lo voy a mandar pisoteado a su país”

Después de su sorpresiva victoria el 1 de agosto, MJF vuelve para defender el campeonato ante Zandokan Jr. en un duelo internacional

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El luchador del CMLL busca
El luchador del CMLL busca vengar a la lucha libre mexicana y arrebatarle el título al representante de AEW en la Arena México. (Foto Jesús F. Beltrán)

El polémico luchador estadounidense Maxwell Jacob Friedman (MJF) regresará a la Arena México el próximo 15 de agosto, donde realizará su primera defensa del Campeonato Mundial Histórico Peso Semicompleto del CMLL, enfrentando al mexicano Zandokan Jr., líder de la facción Galeón Fantasma.

El anuncio oficial se realizó mediante un video publicado en el programa CMLL Informa, donde se reveló el esperado combate que tendrá como escenario el cuadrilátero de la “Catedral de la Lucha Libre”. Este enfrentamiento es uno de los más anticipados del mes, luego de que MJF conquistara el título el pasado 1 de agosto en una sorpresiva victoria sobre Averno, en una de las funciones más comentadas del año.

MJF, representante de la empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW), no tardó en encender la polémica tras obtener el cinturón. Durante una promo grabada junto al también luchador Jon Cruz, el norteamericano ridiculizó a Zandokan Jr., utilizando incluso una máscara de Místico para burlarse del público mexicano y provocar a su retador.

Zandokan Jr. salió para retar
Zandokan Jr. salió para retar a MJF. (Instagram / CMLL)

“¿Zandokan Jr.? ¿Qué eres, el Capitán Garfio? Esto no es Piratas del Caribe, esto es lucha libre profesional. El 15 de agosto te haré andar por la borda”, declaró MJF con su característico tono arrogante. Cerró su mensaje con la frase que lo ha inmortalizado en la escena luchística internacional: “Soy mejor que tú… y lo sabes”.

El luchador de AEW amenazó que nadie del roster del CMLL le quitará la presea mundial tras haber despejado a Averno. Crédito: Instagram / CMLL

Por su parte, Zandokan Jr. respondió con determinación y orgullo, asegurando que la lucha será un reto, pero que tiene la misión de representar y defender la lucha libre mexicana ante una figura internacional. “Quiero que venga toda la gente mexicana y apoye al Rey del Mundo. No va a ser una lucha fácil, pero les apuesto que el Rey del Mundo lo va a mandar pisoteado a su país”, sentenció el luchador.

El mexicano en conferencia de prensa lanzó el reto a MJF por insultar a México y ganar con trampa a Averno Crédito: Infobae México Jesús F. Beltrán

El choque entre MJF y Zandokan Jr. se perfila como uno de los duelos más atractivos del verano en la Arena México. No solo estará en juego un campeonato histórico, sino también el honor nacional, en un escenario que podría marcar un antes y un después en la carrera del joven líder de Galeón Fantasma.

La función del 15 de agosto se desarrollará a menos de dos semanas del 92 Aniversario del CMLL, y podría tener implicaciones importantes en la programación de dicho evento, especialmente si Zandokan Jr. logra arrebatarle el campeonato a una de las máximas estrellas de AEW.

Temas Relacionados

Zandokán Jr.MJFMaxwell Jacob FriedmanCMLLArena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. encabezarán el Viernes Espectacular en la Arena México

La tercia de lujo comandará la cartelera del 8 de agosto en la Arena México frente a Hechicero, Ángel de Oro y El Difunto

Místico, Máscara Dorada y Atlantis

CMLL confirma Noche de Campeones 2025: la afición elegirá a los retadores

Por tercer año consecutivo, los aficionados definirán las luchas titulares a través de la plataforma web del CMLL

CMLL confirma Noche de Campeones

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

El periodista de TUDN vinculó el nombre de una figura importante de La Noria

David Faitelson señala a supuesto

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Abel Sánchez enfrentó hasta en tres ocasiones al tapatío bajo la esquina de Golovkin

Entrenador de Golovkin predice cómo

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid

Su labor será clave en la preparación estratégica y el análisis de rendimiento del primer equipo

Xabi Alonso pidió el fichaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

El nuevo mapa del narco

El nuevo mapa del narco en Ciudad Juárez; la línea de una disputa interminable

Hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, no podrían escapar a la pena de muerte en EEUU, advierte experto

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechaza presencia de La Barredora en el estado

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo ofrece disculpa pública

Adrián Marcelo ofrece disculpa pública a Mariana Rodríguez por violencia de género

Adrián di Monte tiene 7 carpetas de investigación por violencia de género, según abogada

Quién es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: qué está pasando hoy 08 de agosto

“Nuestro Seúl por descubrir” el K-drama donde dos hermanas intercambian de vida para reescribir su historia

DEPORTES

Místico, Máscara Dorada y Atlantis

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. encabezarán el Viernes Espectacular en la Arena México

CMLL confirma Noche de Campeones 2025: la afición elegirá a los retadores

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid