David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo (AP)

David Faitelson está envuelto en una polémica por revelar información del contrato millonario que Cruz Azul habría acordado con Giorgos Giakoumakis, delantero griego que no ha tenido el rendimiento esperado en la cancha. Debido a la extraordinaria cantidad de dinero que la directiva habría desembolsado para concretar el fichaje, tanto aficionados como analistas cuestionaron a los de La Noria y al periodista de TUDN.

Ahora, Faitelson volvió a lanzarse contra el equipo de la Máquina Cementera ya que involucró a un directivo cementero, y lo señaló de mantener una cuenta fuera de México.

Recientemente el periodista de TUDN se deslindó de los señalamientos en su contra que realizó Víctor Velázquez, presidente deportivo de Cruz Azul. Tras su postura, compartió información delicada sobre los supuestos manejos administrativos en La Noria.

Faitelson acusa a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, de tener cuentas fuera de México con ingresos millonarios

Faitelson acusa a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, de tener cuentas fuera de México con ingresos millonarios (Cuartoscuro)

Durante su participación para el podcast La Perrada, Faitelson vinculó a un tal “Iván Alonso” a los documentos que le hicieron llegar de los manejos de Cruz Azul. Recordó cómo el uruguayo llegó con los cementeros.

“¿Qué hace Cruz Azul ahora? Contrata un directivo, Iván Alonso. Yo no tengo nada contra él, ni lo conozco. Contrata un directivo, Iván Alonso que salió bajo sospechas, yo no estoy diciendo que se lo pudieron comprobar, pero grupo Pachuca dijo: ‘Lo echamos por temas realmente graves’. Entonces, ¿qué hace el Cruz Azul? Contrata a ese personaje. Entonces, ¿qué te hace pensar todo esto? Pues te hace pensar que hay malos manejos. Pero yo insisto, es dinero de Cruz Azul y es problema de Cruz Azul“, precisó.

Una vez que introdujo el nombre del exfutbolista precisó que habría cuentas a nombre de un “Iván Alonso” en Luxemburgo y que recibiría cantidades de hasta USD 3 millones.

David Faitelson aseguró que la información que posee es exclusiva y aclaró que vino de una fuente lejos de la directiva de Cruz Azul (EFE/Federico Anfitti)

“Lo único que me queda ahí en el tintero que vamos a ver qué otros documentos o investigación que podamos tener. Tengo unos documentos de una cuenta bancaria a nombre de un tal Iván Alonso en un banco de Luxemburgo que se manejan cantidades de tres millones de dólares al mes“, reveló.

David Faitelson aseguró que la información que posee es exclusiva y aclaró que vino de una fuente lejos de la directiva de Cruz Azul. Insistió en que no fue alguien dentro del club celeste.

“Hay cosas muy raras que pasan en Cruz Azul, cosas muy raras, y otras más que todavía hay en la valija esa de documentos que cayó en mis manos, que obviamente no te puedo decir quién me la dio. Lo único que yo me queda claro es que no me la dio nadie dentro de Cruz Azul, porque están muy preocupados por eso. Muy preocupados por quién les dio la información a Cruz Azul”, finalizó.