Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

El delantero mexicano se continúa preparando para disputar su segunda campaña con el conjunto italiano

Por César Márquez

Santiago Gimenez se prepara para
Santiago Gimenez se prepara para disputar su segunda temporada con el Milan de Italia (REUTERS)

Santiago Gimenez regresó a los entrenamientos con el Milan de Italia para encarar su segunda temporada en la Serie A. Esta será una nueva oportunidad para el atacante mexicano de afianzarse en el 11 titular del cuadro rossoneri luego de tener unos primeros seis meses irregulares.

Y es que el rendimiento del canterano de Cruz Azul en su debut con el conjunto milanista alternó momentos destacados y desafíos de adaptación, pues en los 19 partidos que disputó, logró anotar en 6 ocasiones y brindar 3 asistencias.

Fabio Capello cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan

Respecto al tema y en entrevista para la Gazzetta Dello Sport, el histórico entrenador italiano, Fabio Capello, cuestionó el rendimiento de Santiago Gimenez con el Milan, y aseguró que en su primera campaña dejó algunas dudas comparado con las expectativas que se tenían de él.

“En la plantilla sólo está Gimenez, que dejó algunas dudas durante sus primeros seis meses, como muchos otros. Demostró un poco, pero demasiado poco comparado con el gasto que hizo el club y las expectativas de todos cuando llegó“, comentó.

Sin embargo, también agregó que el bajo desempeño no solamente fue del mexicano, sino de todo el equipo.

“Hay que decir que pocas cosas salieron para el Milan el año pasado, por lo que Gimenez seguramente también tiene algunas circunstancias atenuantes”, finalizó.

Santiago Giménez celebra tras anotar
Santiago Giménez celebra tras anotar el primer gol del AC Milan en la victoria 3-1 ante Bologna en la Serie A, el viernes 9 de mayo de 2025. (Spada/LaPresse vía AP)

Y es que cabe recordar que la séptima posición alcanzada por el Milan en la Serie A dejó fuera al club y a Santi Giménez de toda competencia europea para la temporada 2025-26, incluyendo Champions League, Europa League y Conference League. El Bebote llegó al equipo en enero, cuando la institución todavía peleaba los Playoffs de la Champions League. Sin embargo, una serie de resultados negativos durante la segunda mitad de la campaña provocó la caída definitiva en la tabla.

Santiago Gimenez en busca de la consolidación

La temporada que está por comenzar será muy importante en la carrera de Gimenez ya que definirá el ritmo con el que llegará al Mundial 2026, competencia donde peleará por ganarse un lugar en el puesto titular.

Pues a pesar de que Bebote ha mostrado un buen nivel dentro de sus clubes, a nivel selección le ha costado y a perdido protagonismo. A esto se puede sumar el buen rendimiento que viene mostrando su compatriota Raúl Alonso Jiménez.

Mar 23, 2025; Inglewood, California,
Mar 23, 2025; Inglewood, California, USA; Mexico forward Santiago Gimenez (11) controls the ball against Panama defender Carlos Harvey (16) during the first half of the Concacaf Nations League final at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

En este contexto, el ex de Cruz Azul deberá aprovechar cada oportunidad en su club y en la selección para demostrar su valía, pues la competencia interna no cede y el margen de error se reduce mientras se acerca la máxima cita del fútbol internacional.

