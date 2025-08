The Judgment Day amenaza con invadir Triplemanía XXXIII para apoyar a Dominik Mysterio

En un video de WWE en Español, el campeón Intercontinental pidió refuerzos para enfrentar a Hijo del Vikingo y Dragón Lee. (Instagram / WWE Español)

La WWE y la AAA podrían escribir un nuevo capítulo en la historia de la lucha libre este sábado 16 de agosto, cuando The Judgment Day, uno de los grupos más dominantes de la WWE, cruce la frontera para hacer acto de presencia en Triplemanía XXXIII, el evento más importante del año de la AAA.

La advertencia llegó a través de un video publicado por WWE en Español, donde Dominik Mysterio, actual campeón Intercontinental, pidió apoyo explícito a sus compañeros para conseguir el codiciado Mega Campeonato de AAA. Sus rivales en el cuadrilátero mexicano no serán nada fáciles: Hijo del Vikingo, Dragón Lee y El Grande Americano.

“Todo bien. Tengo estos dos idiotas que me siguen correteando y persiguiendo, preguntándome cosas por mi Campeonato Intercontinental y la verdad, creo que ocupó ayuda y se llaman Mr. Iguana y el tal niño hot dog, Niño Hamburguesa, pero creo que los necesito”, dijo Dominik Mysterio en tono burlón mientras hablaba con Finn Bálor y JD McDonagh.

La posibilidad de ver a estrellas de WWE en un evento magno de AAA generó euforia entre los fanáticos de ambos mundos. Además de Finn y McDonagh, dos integrantes más del grupo se sumaron a la discusión con intenciones claras de viajar a la Ciudad de México: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez.

Roxanne Pérez propuso una lucha 3 vs 3 que incluye a Raquel Rodríguez y un posible choque con Lola Vice. (Instagram / WWE Español)

“¿Están hablando de luchadores de AAA? ¿Saben quién me molesta mucho? Lola Vice. Ella sólo está ahí para mover su culo con la esperanza de que va a ser una superestrella. ¿Quién se cree?”, reclamó con fuerza Raquel Rodríguez.

Roxanne Pérez no se quedó atrás y sugirió convertir esta tensión en una batalla oficial. “Yo tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un combate 3 contra 3?”, dijo, con la aprobación inmediata de los demás integrantes de The Judgment Day.

La respuesta de Lola Vice no se hizo esperar. A través de la publicación oficial, respondió con tono desafiante: “no puedo esperar mover mi culo después de noquearte 🥰 @raquelwwe”.

El Hijo del Vikingo tendrá un duro enfrentamiento para seguir siendo el campeón en TripleManía 33. (Instagram / LuchaLibreAAA)

La invasión de The Judgment Day a Triplemanía XXXIII aún no ha sido confirmada oficialmente por AAA, pero de concretarse, marcaría uno de los cruces más importantes entre empresas en los últimos años. Las especulaciones sobre un posible combate mixto 3 vs 3 ya han comenzado a tomar fuerza en redes sociales.

Dominik Mysterio afirmó que necesitaría ayuda de sus amigos, por lo que todo el club de The Judgment Day estará presente en la Ciudad de México para apoyarlo. Crédito: Instagram / WWE Español

El movimiento también alimenta los rumores de una alianza a largo plazo entre WWE y AAA, luego de la compra parcial de la empresa mexicana por parte de la compañía de Stamford. Mientras tanto, los fanáticos aguardan con emoción la llegada del 16 de agosto, donde Dominik Mysterio podría no estar solo en su búsqueda por la supremacía luchística en México.