Esta es la contundente predicción que da Ryan García para el combate entre Canelo y Crawford: “Pueden pasar cosas grandiosas”

Ryan García da su pronóstico de la pelea Canelo vs Crawford (Foto: LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL FUERA)

Cada vez falta menos para que Canelo Álvarez y Terence Crawford se vean las caras en lo que será una pelea por la disputa del campeonato indiscutido de las 168 libras y por el legado de cada uno. Ambos pugilistas medirán sus fuerzas y sus capacidades boxísticas el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Cabe indicar que desde que la función fue anunciada de manera oficial, fue blanco de múltiples críticas y opiniones por distintos boxeadores y expertos del deporte. Entre ellos Ryan García, quien ya ha entrenado al lado de Saúl Álvarez durante varias etapas.

¿Cuál es la contundente predicción de Ryan García para la pelea Canelo vs Crawford?

Durante un X Pace, Ryan García dio su predicción para esta pelea y aseguró que ve ampliamente favorito a Canelo Álvarez, e incluso señaló que Bud Crawford podría ser noqueado como Amir Khan.

“Cuando tiene dos grandes peleadores, pueden pasar cosas grandiosas. Aunque me imagino a Crawford noqueado, al estilo de Amir Khan. No lo veo suceder (que Crawford gane), pero definitivamente podría demostrarme que estoy equivocado. He entrenado con Canelo, he estado cerca de él. Realmente puede hacer retroceder a pesos pesados”, comentó García.

Cabe recordar que Álvarez y Amir Khan se enfrentaron el 7 de mayo de 2016 por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso mediano en la Arena T-Mobile, donde el jalisciense se impuso de manera contundente tras noquear en el sexto asalto con un espeluznante impacto al británico.

FILE PHOTO: Boxing - Amir Khan v Kell Brook - AO Arena, Manchester, Britain - February 19, 2022 Amir Khan looks dejected after losing the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/File Photo

¿La diferencia de peso entre Canelo y Crawford puede ser un factor?

Una de las cosas más cuestionables del combate es la diferencia de peso que hay entre los dos peleadores, ya que Terence tendrá que subir hasta dos divisiones más (147 a 168 libras) para retar al campeón mexicano.

Y es que Canelo Álvarez encontró comodidad y su mejor versión en el peso supermediano, donde ha dominado desde el 2021. Actualmente, el oriundo de Guadalajara es campeón indiscutido de la división y ostenta los cuatro cinturones de los distintos organismos de boxeo (CMB, OMB, AMB, FIB).

Saúl "Canelo" Álvarez posa con uno de sus cinturones durante una conferencia de prensa en Las Vegas, el viernes 27 de junio de 2025 (AP Foto/John Locher)

Por su parte, el estadounidense ha dejado una trayectoria histórica en el boxeo y marcha con un récord invicto de 41 victorias (31 por la vía del nocaut). Además, aparte de haber conquistado campeonatos en cuatro divisiones, ha podido unificar en dos. Y aunque las apuestas no lo favorecen, su inteligencia arriba del ring genera incertidumbre en lo que podría pasar el día del combate.