Esta es la nueva condición que pone David Benavidez para pelear contra Canelo Álvarez

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

Por varios años muchos aficionados han pedido una pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez, sin embargo, conforme pasa el tiempo este combate parece alejarse cada vez más. Pues por ahora, ambos pugilistas apuntan a distintas metas en diferentes categorías.

Y es que el día de hoy, El Bandera Roja hizo oficial su siguiente pelea, misma que será ante Anthony Yarde y que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

¿Qué condición pone David Benavidez para pelear contra Canelo Álvarez?

Durante la conferencia de prensa ante los medios para prestar su próxima función, David Benavidez aseguró que está feliz en las 175 libras y descartó regresar a las 168 libras y señaló que si Canelo quiere pelear contra él, tendrá que ir al peso semipesado.

“Si te soy honesto, no quiero pelear más en las 168 libras. Soy campeón mundial aquí (175 libras), así que si quiere venir a pelear a las 175 libras está bien. Ahora mismo no puedo vivir en este mundo de fantasía donde tal vez voy a conseguir eso o aquello, he hecho mi trabajo, hice todo lo posible para que esta pelea sea una de las peleas más grandes del boxeo“, declaró el campeón del CMB.

Estas declaraciones ponen un fin a la polémica cerrando toda posibilidad de un posible enfrentamiento entre Saúl y David. Pues cabe indicar que por su parte el mexicano ha declarado que ya hizo todo lo que se puede hacer en el boxeo y subir de categoría no es una opción para él.

Benavidez aprovechó para presumir sus dos títulos interinos y mandarle un contundente mensaje al campeón mexicano, “Canelo” Álvarez (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

¿Por qué nunca se dio la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

El Bandera Roja fue el rival mandatorio de Canelo Álvarez por parte de Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras por casi tres años, sin embargo, el mexicano optó por escoger otros contrincantes. Esta situación provocó que Benavidez emigrará a la división de peso semipesado, donde ya es campeón mundial.

La figura del boxeo mexicano aseguró que no le gustó la manera en la que David le pidió el combate y manifestó que el “Monstruo Mexicano” no tiene nada que ofrecerle más que 20 libras más el día del combate. Por su parte, Benavidez señaló que Álvarez siempre lo evitó por miedo.

En una foto que compartió el “Monstro Mexicano” en Instagram dejó ver sus ganas de enfrentar al pugilista tapatío. (Instagram | David Benavidez)

Lo que es una realidad, es que el tapatío actualmente se encuentra concentrado en la pelea que sostendrá contra Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, donde expondrá sus cuatro campeonatos de las 168 libras (CMB, AMB, OMB, FIB).