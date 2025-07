Por qué Guillermo Almada salió de Pachuca; esto dijo el uruguayo tras ser presentado con el Real Valladolid

Por qué Guillermo Almada salió de Pachuca (EFE /David Martínez Pelcastre)

Guillermo Almada ya asumió su nuevo cargo tras salir del club Pachuca, este martes 8 de julio fue presentado como el nuevo entrenador del Real Valladolid de la Segunda División de España. El uruguayo llega con la misión de regresar al club a La Liga. Pero, antes de enfrentar su nuevo proyecto habló de su salida de los Tuzos.

Almada cuenta con amplia experiencia en la Liga MX, pero, lo que construyó en Pachuca marcó a la institución por los títulos que obtuvieron en esos años. Su partida generó inquietud entre la afición, pues prefirió irse antes de jugar el Mundial de Clubes.

Ante esta situación, el entrenador de 56 años se sinceró sobre los motivos que lo orillaron a dejar el proyecto que tenía en la Bella Airosa. Y lo primero que aclaró es que salió en buenos términos.

Esto dijo Guillermo Almada de su salida de Pachuca

Lo primero que enalteció el uruguayo fue la buena relación que mantuvo con Grupo Pachuca y lo que consiguieron juntos. Aseguró que fueron buenos años.

“Tenemos un agradecimiento muy especial a los dueños, a Pachuca, porque en tres años y medio logramos muchas cosas, llegando a siete finales, algo que no es común. Y más luego de los malos resultados que venían desde hace muchos años, y no siendo el equipo mexicano que invertía más”, expresó en charla con el programa Quiero Fútbol de Radio Sport 890 Montevideo.

Pero, cuando llegó el momento de confesar su salida de Pachuca, insinuó que tuvo que ver con el Mundial de Clubes, aunque no quiso revelar más detalles, aseguró que se sintió “obligado” a tomar esa medida.

“Las razones morirán conmigo, pero, fue un cúmulo de causas que me obligaron a tomar esa medida. Yo no veía que mis convicciones de preparación tuvieran un buen fin en el Mundial. Yo quería ir a ganar, no a participar”, sentenció.

El uruguayo quería tener un papel importante en el Mundial de Clubes con Pachuca (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Y es que, el uruguayo quería tener un papel importante en el Mundial de Clubes, por ello agregó: “Lamentablemente no me equivoqué, porque me hubiera gustado que Pachuca pasara de serie y estuviera peleando la definición del torneo”.

Así fue la despedida de Guillermo Almada de Pachuca

“Pachuca fue mi casa, mi trinchera, nuestro sueño. Y cuando uno entrega el alma, no hay despedidas: hay legado. Nos vamos con la frente en alto, con el pecho lleno y la pasión intacta. Porque lo dimos todo y porque lo hicimos con el corazón por delante”. Con estas palabras, Guillermo Almada cerró su ciclo al frente de Pachuca, marcando el final de una etapa que, según el propio entrenador, estuvo llena de gratitud y logros compartidos.

La noticia principal se confirmó el 28 de mayo, cuando la directiva de los Tuzos anunció oficialmente la salida del técnico uruguayo, quien, tras un acuerdo mutuo, dejó de pertenecer a la institución a pesar de que el equipo tenía por delante el reto del Mundial de Clubes.