Hija del Piojo Herrera explota contra ‘haters’ por la eliminación de Costa Rica en la Copa Oro

El director técnico Miguel Herrera habla en conferencia tras la derrota de Costa Rica ante Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa Oro. Estadio U.S. Bank, Minneapolis, Minnesota, EEUU. 29 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Matt Blewett

La selección de Costa Rica terminó su participación en la Copa Oro de Concacaf, luego de un empate en el marcador 2 - 2, el equipo dirigido por Miguel Herrera fue eliminado por Estados Unidos en tanda de penales. A pesar de que los Ticos iniciaron con la ventaja, no pudieron mantener el marcador y acabo su actuación en el torneo.

Debido a que el Piojo Herrera está dirigiendo una selección que compitió directamente con México en esta Copa Oro, la afición reventó al ex entrenador del club América. Las críticas llevaron a la hija del Piojo Herrera a lanzarse contra los haters.

Mishelle Herrera, hija del entrenador de Costa Rica, publicó un controversial mensaje en el que defendió el trabajo de su padre. Pese a que no avanzaron a las semifinales, la hija del Piojo respaldó lo que logró la selección costarricense.

La selección de Costa Rica terminó su participación en la Copa Oro ( Chadd Cady-Imagn Images)

Esto dijo la hija del Piojo Herrera de la eliminación de Costa Rica de la Copa Oro

A través de su cuenta en Instagram publicó un mensaje de apoyo, y, menospreció las críticas que ha recibido tanto ella como su padre por estar con Costa Rica. Defendió que siempre estará apoyando al equipo de su padre, pues aprendió a querer al futbol.

“No soy tica, soy mexicana. Pero antes que nada soy hija y donde esté este señor que me ha dado enseñado a amar la pelota ahí va a estar mi corazón y mi apoyo. Contigo en todas! porque la que vibra no es la camiseta, es la sangre y es algo que muchos no entenderán”, expresó.

(IG/ @mishelleha)

(IG/ @mishelleha)

Por otra parte, aceptó que si va a recibir críticas, las escuchará, pues nunca cambiará la opinión por el apoyo a Miguel Herrera. “Y si me van a men***r la mad***e por apoyar a mi papá, adelante, muchos de ustedes apoyan a Portugal por el Bicho y ni siquiera los topa”, sentenció.

La hija de Miguel Herrera celebró el empate de Costa Rica ante México

La hija del técnico de Costa Rica utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje que rápidamente se viralizó. “¿No que nos iban a golear!? Nosotros también tenemos un portero que es tricampeón pero de Champions. Te TQM @keylornavas1”, escribió, en una clara referencia tanto al resultado como a la calidad del arquero costarricense.

(IG/ mishelleha)

La publicación de Mishelle Herrera no solo celebró el desempeño de Keylor Navas, sino que también incluyó una comparación directa con Luis Ángel Malagón, actual portero del América y tricampeón de la Liga MX. La hija de Miguel Herrera subrayó que Costa Rica cuenta con un guardameta tricampeón, pero en la UEFA Champions League, un logro que, según su mensaje, supera los títulos nacionales de Malagón.

Esta comparación se intensificó porque, durante la Copa Oro, el seleccionador mexicano Javier Aguirre optó por mantener en la banca a Guillermo Ochoa, portero con cinco participaciones mundialistas, y darle la titularidad a Malagón.