Javier Alarcón ‘alegre’ por la salida de Alexis Gutiérrez de Cruz Azul: “Que bueno que se fue”

Javier Alarcón se ha caracterizado por hacer análisis sobre temas que tengan que ver con Cruz Azul (Televisión (Marlem Suárez/ Infobae México)

Alexis Gutiérrez se convirtió en el primer refuerzo del América de cara al Apertura 2025 que comenzará en julio. El mediocampista de 25 años vestirá la playera azulcrema por primera vez luego de tener un paso exitoso en Cruz Azul y en el Tapatío de Guadalajara.

Según informaron los reportes, la transferencia del jugador se cerró en cerca de 5 millones de dólares y fue petición especial del propio André Jardine. Ahora, Gutiérrez tratará de ganarse un lugar en el 11 titular compitiendo con jugadores como Jonathan dos Santos o Erick Sánchez.

Javier Alarcón alegre por la salida de Alexis Gutiérrez de Cruz Azul

Durante un capitulo del programa, El Podcast De La Máquina, Javier Alarcón ironizó sobre la transferencia de Alexis y señaló que estuvo bien su salida, ya que el mediocampista reveló que era aficionado de las Águilas desde niño.

“Y salió americanista el desgraci**o, así que que bueno que se fue, porque estaba escondiendo esas fotos del América el Alexis”, dijo el reconocido periodista.

Y es que en video que publicó el club de Coapa presentándolo, el mismo jugador aseguró que era aficionado del equipo azulcrema desde niño. Además, en otra publicación que hicieron Las Águilas, se puede observar una foto de Gutiérrez con la playera amarilla.

El nuevo refuerzo azulcrema dio bastante de que hablar en redes sociales. (Jesús Avilés)

Cómo se despidió Alexis Gutiérrez de Cruz Azul

Por otra parte, Gutiérrez se despidió de Cruz Azul y de los aficionados celestes en una publicación a través de Instagram, donde mostró su agradecimiento, reafirmando que vivió momentos inolvidables en el club, como por ejemplo ser campeón. Y es que cabe mencionar que los fanáticos de la Máquina siempre mostraron su apoyo y cariño al jugador, tanto así que lo apodaron “El Niño Papalote”.

“Hoy toca cerrar un capítulo muy especial en mi vida y despedirme de una institución que me dio muchísimo, que me abrió las puertas en 2019 y me permitió debutar en primera división, crecer como jugador y como persona. Viví momentos inolvidables, defendí esta camiseta con todo el corazón y tuve la dicha de ser campeón”, se lee en su publicación.

Alexis Gutiérrez se despidió de Cruz Azul y de los aficionados celestes en una publicación a través de Instagram (Captura de pantalla)

Cabe recordar que el momento más sobresaliente de Gutiérrez con el equipo capitalino fue en la era de Martín Anselmi, técnico que potencializó su nivel permitiéndole llegar a ser convocado a la Selección Nacional, donde disputó un encuentro en el 2024.

Mientras que minutos antes de que el jugador mexicano fuera anunciado como nuevo jugador de las Águilas, la Máquina lo despidió de una manera sarcástica, dejando en claro la rivalidad que existe entre ambos equipos, misma que ha crecido aún más en los últimos años.

“No te vamos a desear éxito en tu próximo equipo. Pero lo que sí vamos a hacer, de corazón, es darte las gracias por todo lo que nos ayudaste a conseguir, Guty”, escribió Cruz Azul en sus redes.