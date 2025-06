Triplemanía Regia 2025: Resultados de todas las luchas y apariciones especiales

La cartelera incluyó campeonatos internacionales y colaboraciones sin precedentes. (Cortesía Lucha Libre World Wide AAA)

La Arena Monterrey fue el escenario de una noche vibrante y caótica el pasado fin de semana, cuando Lucha Libre AAA Worldwide celebró Triplemanía Regia 2025, el primero de tres magnos eventos programados para este año. Más de 15 mil personas se dieron cita para presenciar enfrentamientos de alto calibre, alianzas inesperadas y el debut de figuras internacionales de empresas como WWE y TNA.

La función comenzó con un ambiente cargado de expectativa, no solo por los combates pactados, sino por las posibles apariciones especiales que habían sido rumoreadas en días previos. El público regio no tardó en responder con ovaciones, cánticos y banderas, mostrando su pasión por la lucha libre.

Alberto El Patrón vs Hijo del Vikingo: una lucha que quedó marcado por la traición y la intervención

Hijo del Vikingo logró retener el título de Mega Campeón de AAA. (Captura de pantalla)

En el evento principal de la noche, el Hijo del Vikingo defendió su Megacampeonato de AAA frente a Alberto El Patrón, en un combate que se desarrolló dentro de una jaula, pero que estuvo lejos de ser un mano a mano limpio. Desde los primeros minutos, Alberto tomó la iniciativa con un suplex y una serie de patadas certeras que sacudieron al joven campeón.

Vikingo respondió con agilidad y estrategia, utilizando incluso un palo de kendo para equilibrar el daño. Sin embargo, la aparición de JBL y El Mesías, quienes atacaron a Vikingo en momentos clave, inclinó la balanza a favor de Alberto. La lucha escaló rápidamente en intensidad con intervenciones de múltiples luchadores, incluidos Octagón Jr., Laredo Kid, El Niño Hamburguesa y Latin Lover, que interrumpieron, distrajeron o impactaron físicamente a los protagonistas.

Uno de los momentos más dramáticos se vivió cuando Hijo de Dos Caras cargó a su hermano Alberto para intentar facilitar su salida de la jaula, pero fue impedido por Vikingo, que cerró la puerta en un acto desesperado. El clímax llegó con Latin Lover esposando a Alberto El Patrón, permitiendo que el Hijo del Vikingo escalara la jaula y saliera victorioso.

Combates llenos de emoción, caos y calidad internacional

En la lucha coestelar, se enfrentaron cuatro de las mejores parejas actuales: La Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero), Legado del Fantasma (Berto y Angel), Nic y Ryan Nemeth, y el dúo extremo de Pagano y Psycho Clown. La acción fue intensa desde el primer minuto, con relevos rápidos, vuelos espectaculares y el uso de sillas, mesas y hasta cinturones.

A pesar del dominio temporal de los Dinamita y la astucia de los Nemeth, la estrategia final de Legado del Fantasma fue decisiva. Tras una brutal ofensiva, Angel y Berto ejecutaron una movida combinada sobre Forastero, llevándose la victoria. Esta contienda dejó claro que las alianzas internacionales de AAA con WWE están generando una nueva dinámica entre talentos de distintos continentes.

La dupleta de WWE logró llevarse los Campeonatos en pareja de AAA. (Captura de pantalla)

Por otro lado, el campeonato de la División X de TNA fue defendido por Moose ante Joe Hendry, El Mesías y El Hijo del Dr. Wagner Jr.. La lucha fue una mezcla de potencia y técnica. Cada uno tuvo su momento para brillar: Wagner con sus vuelos, Hendry con su fuerza, El Mesías con su agresividad, y Moose con su dominio físico.

Tras múltiples intentos de conteo, intervenciones salvadoras y ataques aéreos, Moose se impuso y fue coronado por el presidente de TNA. Sin embargo, el combate no terminó ahí. Wagner Jr. y El Mesías continuaron su rivalidad fuera del ring, generando tensión y empujones que requirieron la intervención del equipo de seguridad.

Una alianza que se consolida: WWE regresa a México

La WWE publicó su póster oficial con luchadores latinos como Rey Mysterio, Penta Zero Miedo y Stephanie Vaquer para los eventos del 26 y 27 de julio. (X / WWE en Español)

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la presentación de un video promocional en pantalla gigante, donde AAA y WWE confirmaron que la empresa estadounidense regresará a México con dos eventos tipo Supershow durante el mes de julio: el 26 en la Arena Ciudad de México y el 27 en la Arena Monterrey. En el cartel se pudieron ver a Rey Mysterio, Stephanie Vaquer, Penta Zero Miedo, Rey Fénix, Dominik Mysterio, Cody Rhodes, Iyo Sky, Jacob Fatu y The New Day.

Aunque no se dieron más detalles durante el evento, se espera que estas funciones marquen una nueva etapa de colaboración entre ambas promociones. El entusiasmo en la Arena Monterrey fue palpable. En palabras de un aficionado entrevistado al salir del evento:

“Volver a ver a WWE en México y con luchadores mexicanos representándonos a ese nivel es algo que no se vive todos los días”, comentó José Antonio Gutiérrez, fanático regiomontano.

Más combates destacados de la noche

Otro de los encuentros que capturó la atención fue el de Mr. Iguana, El Fiscal y Niño Hamburguesa enfrentando a los japoneses Kento, Takuma y Nobu San. Esta lucha, de estilo internacional, ofreció un contraste de técnicas y estilos. Mr. Iguana fue clave en la victoria, mientras que El Fiscal selló una inesperada alianza con Cibernético, quien intervino para frenar un ataque de Los Vipers.

Continuamos con la siguiente lucha: Kento, Takuma y Nobu San vs El Fiscal, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa. 🇲🇽🇯🇵#TriplemaniaXXXIII #TriplemaniaRegia pic.twitter.com/g0kgTreVjn — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 16, 2025

También se vivió un momento nostálgico con la victoria de La Parka, quien junto a sus compañeros técnicos, derrotó a Abismo Negro, Histeria y Taurus. El público ovacionó de pie cuando La Parka aplicó la cuenta final sobre Histeria, recordando viejos tiempos de gloria.

En la división femenil, Lady Flammer retuvo su campeonato en una lucha llena de controversia. Pese al dominio técnico de Dalys y la velocidad de Lady Shani, Flammer aprovechó la intervención de Las Tóxicas (La Hiedra y Lady Maravilla) para inmovilizar a Shani y lograr la cuenta de tres. Tras el combate, Maricela Peña le entregó la Copa Triplemanía Regia, consolidando a Flammer como una de las figuras más importantes del roster femenil.

La primera lucha es una disputa por el Campeonato Reina de Reinas: Flammer (C) vs Lady Shani (R) vs Dalys (R). 🤯#TriplemaniaXXXIII #TriplemaniaRegia pic.twitter.com/W0jJUbl6ia — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 16, 2025

La velada inició con una muestra del talento local: Emperador Azteca, Charro Negro y Tigre Universitario Jr. derrotaron a El Líder, Oro Negro y Dark Zorro. Esta lucha sirvió como vitrina para nuevas figuras de la lucha libre regiomontana.

