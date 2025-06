Luis Ángel Malagón vuelve a protagonizar pelea con Jorge Pietrasanta en redes; ¿qué pasó?

Malagón encaró a Jorge Pietrasanta (Instagram/@jorgepietrasanta_// EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El debut de la selección mexicana en Copa Oro causó una serie de críticas, pues, a pesar de que se llevó la victoria ante República Dominicana, Luis Ángel Malagón recibió dos goles y el equipo azteca tuvo complicaciones para mantener el resultado. Esta situación causó que el arquero del club América recibiera una serie de críticas, pues pusieron en duda su titularidad en el arco mexicano.

Jorge Pietrasanta, periodista de ESPN, se lanzó contra el portero titular del Tri, lo que desató una pelea en redes sociales. No es la primera vez que ambas figuras tienen diferencias, así que en esta ocasión Malagón encaró a Pietrasanta por sus comentarios.

A pesar de que el futbolista de 28 años está en la concentración del Tri para el siguiente duelo de Copa Oro, se tomó el tiempo de responder a sus críticos, y Pietrasanta se ha convertido uno de los principales “haters”.

Jorge Pietrasanta, periodista de ESPN, se lanzó contra el portero titular del Tri (ESPN)

¿Qué le dijo Luis Malagón a Jorge Pietrasanta?

Durante el partido México vs República Dominicana, el analista de ESPN compartió un comentario ironizando el desempeño deportivo, por lo que escribió el siguiente mensaje en sus redes: “El portero de la selección lo lleva en su apellido”.

Aunque no aclaró a quién se refirió, Luis Ángel Malagón respondió y acusó al periodista deportivo de no tener el valor de decírselo en la cara, ya que le explicó que sabe dónde encontrarlo para conversar, por ello, lo calificó “chilletas”.

“Otra vez tú Pietra? Ya sabes dónde encontrarme pero en fin, después andas de chilletas”, fue la respuesta de Malagón en redes.

(X/ @angel_malagonv)

Pelea de Luis Malagón con Jorge Pietrasanta empezó en la Copa América

La diferencia entre Jorge Pietrasanta y Luis Ángel Malagón inició en la Copa América, cuando el arquero no compitió en el torneo por una lesión. El portero del club América abandonó la concentración del Tri debido a una lesión sufrida antes del amistoso contra Brasil, lo que generó especulaciones y comentarios en medios deportivos.

En aquella ocasión, la selección mexicana no especificó el tipo de lesión que marginó al portero, lo que motivó a Jorge Pietrasanta a emitir críticas y burlas en redes sociales sobre la situación del arquero. Sin mencionar directamente a Pietrasanta ni a la cadena deportiva, Malagón se refirió a los comentarios que cuestionaban la veracidad de su lesión. El portero calificó como una “pena” que se difundieran rumores infundados sobre su estado físico y defendió su profesionalismo a lo largo de su carrera.

“Siempre he sido un jugador profesional, nunca me he metido en polémicas o conflictos fuera de la cancha”, afirmó el futbolista.