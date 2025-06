Daniel Suárez reconoció dificultades en la Nascar Cup Series; pide no olvidar su triunfo en la Xfinity Series

El regiomontano pidió que este resultado no opacará a la victoria que tuvo en su carrera del sábado en la Xfinity Series. (Jorge Contreras / Infobae México)

El piloto regiomontano Daniel Suárez vivió un fin de semana contrastante en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante la histórica jornada doble de NASCAR en la Ciudad de México. Aunque el sábado logró una victoria memorable en la NASCAR Xfinity Series, el domingo no pudo replicar ese éxito y finalizó en el puesto 19 en la carrera de la NASCAR Cup Series, a más de 52 segundos del ganador.

Durante la conferencia posterior a la carrera, el integrante del equipo Trackhouse Racing expresó su sentir ante un evento que, si bien no terminó como esperaba, significó mucho para él y para el automovilismo en México.

“Fue muy bonito ver el apoyo de muchísima gente, me hubiera gustado darle una mejor carrera, fui una difícil pelea, tuve un pequeño choque por ahí, pero nada que afecte. Así pasaron las cosas, pero el día de hoy simplemente no se dio”, reconoció el mexicano, quien por momentos se mostró competitivo, llegando incluso a liderar brevemente cerca de la vuelta 27.

Una estrategia que no funcionó

Suárez comenzó la carrera con buen ritmo, e incluso logró escalar posiciones hasta colocarse como líder momentáneo. Sin embargo, el desgaste de neumáticos y las condiciones de la pista mermaron su rendimiento, haciendo que en la segunda mitad de la competencia perdiera posiciones paulatinamente. Finalmente cruzó la línea de meta en la posición 19, a 52.075 segundos del ganador.

“Di lo máximo, yo creo que también me ayudó bastante, simplemente tenemos un buen carro para competir entre los primeros 15 posiciones y la estrategia no funcionó”, explicó el piloto sobre el rendimiento de su Chevrolet No. 99.

A pesar del resultado, Suárez enfatizó que no permitirá que la actuación del domingo opaque lo vivido el sábado, cuando hizo historia al ganar por primera vez una carrera de la Xfinity Series en territorio mexicano, algo que calificó como uno de los mayores logros de su carrera.

“Este fin de semana fue muy especial. Creo que muchísima gente al día de hoy está enamorada de NASCAR, y soy muy afortunado. No quiero que el resultado de este domingo opaque la victoria del sábado en la NASCAR Xfinity Series, porque hicimos historia, y me siento muy bendecido de ser parte de eso”.

Una conexión especial con la afición

Uno de los aspectos más emotivos para Suárez fue el cariño del público que abarrotó las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez. La presencia de miles de aficionados, muchos de ellos apoyándolo con banderas y cánticos, marcó una experiencia que el piloto difícilmente olvidará.

“Este fin de semana fue increíble. Haciendo publicidad, convivir con los fans, ganar una Xfinity Series… Diría mi mamá: ‘lo ganado, nadie me lo quita’, y como industria vivimos algo muy bonito. Ojalá podamos repetir esto el próximo año. La verdad, el triunfo de ayer ha sido de los mejores de mi carrera”, dijo con orgullo.

Daniel Suárez se compromete a mirar hacia adelante

Consciente de que el campeonato sigue y aún hay muchas oportunidades por delante, Suárez dejó claro que no se quedará estancado en el mal resultado y buscará mejorar en las próximas fechas del calendario.

“Lo mejor que puedo hacer es seguir trabajando, no estoy tomando en cuenta el resultado de hoy, pero nos hace falta velocidad, tenemos que seguir avanzando y espero que en las próximas carreras se den mejores resultados”, concluyó.

A pesar del desenlace del domingo, Daniel Suárez se va de la Ciudad de México como un referente del automovilismo nacional y como un símbolo del crecimiento que la NASCAR está teniendo en territorio latinoamericano. Su triunfo del sábado y la conexión con la afición son prueba de que el deporte tiene un futuro prometedor en México.