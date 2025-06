Cuál es el sueldo de Kevin Mier en Cruz Azul, portero que estaría en la mira del FC Porto

Kevin Mier podría ir a jugar a Europa con el Porto de Portugal (Foto: USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Kevin Mier se ha convertido en uno de los jugadores más importantes que tiene Cruz Azul debido a las grandes actuaciones que ha tenido desde su llegada al futbol mexicano. Sin embargo, esto ha causado que el FC Porto ponga los ojos en él.

Y es que en los últimos días tomó fuerza el rumor de su posible salida para el Viejo Continente, pues distintos medios reportaron que el equipo que dirige Martín Anselmi en Portugal buscaría ficharlo ante la probable salida de Diogo Costa después del Mundial de Clubes.

No es un secreto que Mier se quiera ir a Europa

Cabe indicar que no es un secreto que el arquero colombiano quiera jugar en Europa , pues el pasado 1 de junio, cuando la Máquina ganó la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, él mismo dijo a los medios de comunicación que uno de sus sueños es emigrar al Viejo Continente .

Además, según dio a conocer Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN que cubre a Cruz Azul, durante la fiesta que tuvo el club cementero por ganar la Concacaf, el colombiano tuvo un comportamiento extraño que pareció una despedida.

“Yo creo que lo de Mier puede estar muy fuerte (irse a Europa), por ahí me comentaban que Mier incluso sonó, así me dijeron tal cual, en la fiesta de la Concacaf, que ya sonaba como a despedida muchas veces ya cuando ‘bueno, gracias por todo y que no sé qué‘, que muchos lo sintieron como una despedida", declaró Esparza Oteo.

Kevin Mier celebra su primer título internacional con Cruz Azul en la Concachampions - crédito X/@TheChampions

¿Cuál es el salario de Kevin Mier en Cruz Azul?

De acuerdo con la última actualización del sitio especializado en salarios de futbolistas, Salary Sports, el salario de Kevin Mier en Cruz Azul es de $302, 390 pesos semanales, cifra que equivale a 15, 724, 280 pesos anuales.

Asimismo, el portal Transfermarkt, lo tiene valuado en 7 millones de euros, sin embargo, con el conjunto celeste tiene contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, cifra que tiene que pagar el equipo que quiera hacerse de sus servicios.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - First Leg - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - April 23, 2025 Cruz Azul's Kevin Mier celebrates their first goal scored by Cruz Azul's Rodolfo Rotondi REUTERS/Daniel Becerril

Mientras tanto, el portero de 25 años de edad continúa concentrado con la Selección de Colombia en las eliminatorias de la Conmebol de cara a la Copa del Mundo 2026, donde disputó el partido contra Argentina el pasado 10 de junio siendo una de las figuras del encuentro.

La juventud que tiene el canterano de Atlético Nacional y las grandes cualidades que ha mostrado en los últimos meses lo han convertido en un gran prospecto para competir en el futbol de Europa .