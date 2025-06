“Me retó a golpes”: Isaac Terrazas, exjugador del América, se lanza contra Ricardo La Volpe y revela malos tratos

el exjugador de las Águilas no se guardó nada y arremetió contra el querido extécnico de la Selección Mexicana. Credito: cuartoscuro

La polémica vuelve a señalar al fútbol mexicano con un señalamiento que, aunque para muchos era secreto a voces, terminó por confirmarse en pleno 2025. Con todo y que ha pasado a formar parte del equipo de narración de TUDN, a Isaac Terrazas, exjugador del América, no le tembló la voz al señalar que recibió malos tratos de Ricardo La Volpe en su época como futbolista profesional.

Entre tuits, declaraciones y podcast, secretos alrededor del balompié azteca han comenzado a salir gracias a las redes sociales. Y ahora es el turno del, según expertos y aficionados, mejor entrenador que ha tenido el TRI en su historia.

Así lo declaró el exjugador de Veracruz, Irapuato, Gallos de Aguascalientes y del Club América donde mostró sus cualidades dentro de la cancha. El zaguero afirmó que, contrario a la imagen que se tiene de La Volpe, no es tan gracioso como se cree, al contrario, lo calificó como el que peor trato humano le brinda a sus dirigidos.

Una pesadilla en el vestuario

Durante su participación en Más Deporte El Podcast el exjugador de los azulcremas dio declaraciones contundentes hablando sobre su experiencia con el argentino calificándolo de manera negativa: “El peor, el peor, el peor, yo creo que ya ha madurado y lo digo con todo el respeto estamos en una charla entre cuates”.

Destacó que en varias ocasiones a él, y a varios de sus compañeros incluso los encaró a tal grado de incitarlos a iniciar una pelea debido a que no concordaban en ideas: “Conmigo, con todos, me retó a golpes. ‘Terraza anda, muchos huevos, mira que le damos… sabés por qué jugás, porque no tengo otro jugador’”.

Esta rivalidad no es nueva pues, aunque ha hablado con anterioridad de sus problemas personales, fue uno de los que lamentaron que La Volpe fuera confirmado como técnico del América ya que sabía la forma tan ruda que tiene para dirigir a un equipo.

“Ricardo La Volpe no es el técnico que América necesitaba, es una persona grosera, alguien que no es educado. Ya estuvo aquí (en Guadalajara) y lo golearon”, manifestó asegurando que, pese a ello respeta su trabajo.

¿Quién es Isaac Terrazas?

Isaac Terrazas García (Ciudad de México, 23 de enero de 1973) emergió como uno de los defensas más aguerridos del futbol mexicano. Inició su trayectoria en las fuerzas básicas del Club América a los 13 años y debutó profesionalmente en la Copa México a los 17, en 1990. Tras un préstamo a los Halcones de Aguascalientes en la temporada 1994‑95, regresó al América, donde consolidó su titularidad entre 1996 y 1999, participando en semifinales de liga y final de Copa Libertadores.

Terrazas fue convocado a la Selección Mexicana entre 1997 y 1999, sumando 15 partidos oficiales y marcando dos goles. Aunque formó parte de la delegación en la Copa Mundial de Francia 1998 sin jugar, sí compitió en la Copa Confederaciones 1997 y 1999, así como en la Copa América 1999, donde anotó contra Brasil y Perú. Su momento estelar llegó en 1999, cuando México obtuvo el título de la Copa Confederaciones.

Tras su salida del América en 2000, jugó con Irapuato (2000–2002) y Veracruz (2002–2005), donde se retiró debido a un conflicto contractual.

Al concluir su carrera, se reinventó profesionalmente: primero como director deportivo en Veracruz y más tarde, nombrado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, asumió la dirección del Instituto del Deporte y Cultura Física del estado de Morelos, cargo que ejerce desde 2018. Fuera de la cancha, participó en programas de televisión como el reality Reto 4 Elementos (2018) y promueve el deporte incluso como embajador de torneos de leyendas.