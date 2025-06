Blue Demon Jr. estará en Worlds Collide pese a criticar a WWE: “No tiene la esencia de la lucha libre que a mí me enseñaron”

El Hijo del Tirantes confirmó la presencia del Demonio Azul en Worlds Collide, generando polémica por sus declaraciones previas contra WWE.(Ilustración: Jovani Pérez)

El jueves 5 de junio, se filtró un video que ha generado sorpresa e intensas reacciones entre los fanáticos de la lucha libre: El Hijo del Tirantes confirmó públicamente que Blue Demon Jr. formará parte del evento Worlds Collide, la histórica colaboración entre WWE y AAA que se celebrará este sábado 7 de junio.

Durante un evento con medios y aficionados, el Hijo del Tirantes expresó: “Por logística yo sé que no voy a poder estar (San Luis Potosí) en aquel evento”, y luego soltó la noticia que encendió la emoción de los presentes: “Nos vamos a llenarnos de muchísimo orgullo ver al señor Demon en el primer evento de AAA y WWE, que no lo quiere decir, pero ahí va a estar presente Blue Demon llenándonos de orgullo”.

El evento marca la unión entre AAA y WWE, en donde se espera un gran espectáculo. (Cortesía WWE)

La revelación no tardó en viralizarse, y aunque fue recibida con entusiasmo por muchos, también generó controversia debido a las declaraciones que el propio Blue Demon Jr. ofreció semanas antes, donde cuestionó abiertamente el enfoque de WWE.

En entrevista previa, el luchador declaró: “La WWE no tiene la esencia de la lucha libre que a mí me enseñaron. Es una empresa de entretenimiento, no de lucha libre. Ellos mismos eliminaron de su vocabulario ‘luchador’ y ‘lucha’. Ahora son superestrellas, y lo hacen muy bien, pero es otro universo”, sentenció.

Blue Demon Jr. también recordó que tuvo ofertas para trabajar con WWE, pero decidió no continuar tras revisar los contratos: “Yo participé cuando era WWF en algunos eventos. Después, se me invitó nuevamente, pero al leer los contratos, tenías que ceder los derechos y el nombre para ellos. Entonces, preferí no continuar”.

Estas palabras generaron dudas entre los seguidores sobre su decisión de presentarse en un evento conjunto con la misma empresa que antes criticó. Sin embargo, en recientes declaraciones, el heredero del Demonio Azul matizó su postura, reconociendo el progreso en la inclusión de talento latino en WWE.

El legendario luchador respondió con molestia a preguntas sobre su supuesta gira de despedida, asegurando que aún tiene mucho por dar en el ring. (Cortesía: @lucifer_valero / Ilustración: Jovani Pérez)

“Cuando nosotros estábamos allá, muchos lo vivimos: había discriminación y racismo hacia los mexicanos. Qué bueno que ahora, en esta nueva etapa de WWE, se les dé la oportunidad de brillar y destacar”, expresó.

Además, valoró la evolución de la lucha libre internacional, destacando figuras como Mil Máscaras, Rey Mysterio Jr., y Alberto “El Patrón”. Al hablar del presente, resaltó la carrera de Penta Zero Miedo como una de las más admirables: “Es un caso especial. Desde que apareció, Penta se convirtió en un fenómeno, como lo fueron Vampiro o Rey Mysterio. Ha sabido desenvolverse de manera excepcional, y su popularidad sigue creciendo”.

La presencia de la lucha libre mexicana está garantizada con la participación del Zero Miedo. (WWE)

Worlds Collide, programado para este sábado a las 13:00 horas en Los Ángeles, será transmitido en México por el canal de YouTube WWE en Español totalmente gratis y marcará un antes y un después en la relación entre la lucha libre mexicana y WWE. La presencia de Blue Demon Jr. sin duda elevará la expectativa de este histórico encuentro.