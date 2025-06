Juan Manuel Márquez cree que el Divino Espinoza puede darle batalla a Naoya Inoue: “Le podría hacer daño”

Juan Manuel Márquez cree que el Divino Espinoza puede darle batalla a Naoya Inoue (Crédito: AP)

Rafael Divino Espinoza se ha convertido en uno de los campeones mundiales más sólidos que tiene el boxeo mexicano, pues hasta el momento ha defendido su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso pluma en tres ocasiones.

La primera defensa exitosa que tuvo el pugilista jalisciense fue el 21 de junio de 2024, cuando se enfrentó ante su compatriota Sergio Chirino en el BleauLive Theatre en Fontainebleau Las Vegas , donde ganó por la vía rápida en el cuarto asalto.

La segunda llegó el 7 de diciembre de 2024, cuando se enfrentó a Robeisy Ramírez en el escenario del Footprint Center , en Phoenix . Ahí, el mexicano logró retener su campeonato luego de que el cubano decidió no continuar por una lesión en el ojo.

La defensa más reciente que tuvo fue el pasado 4 de mayo en el T-Mobile Arena , justamente en la cartelera del japonés . Aquella noche, el mexicano retuvo el título de la OMB tras vencer por nocaut técnico al estadounidense Edward Vázquez.

La defensa más reciente que tuvo fue el pasado 4 de mayo en la T-Mobile Aren, justamente en la cartelera del japonés

Juan Manuel Márquez cree que el Divino Espinoza puede darle batalla a Naoya Inoue

Durante un capitulo del programa semanal Desde el Ring Podcast, Juan Manuel Márquez aseguró que el Divino Espinoza puede darle batalla a Naoya Inoue, pues de acuerdo con las declaraciones del Dinamita, las combinaciones largas del tapatío pueden hacerle daño al japonés.

“Creo que el Divino puede ser un boxeador clave para poderle hacer mella a Naoya Inoue. Te voy a decir por qué, la altura un punto importante, maneja muy bien la distancia, pero lo que me gusta del Divino Espinoza es que tira combinaciones hermosas y aparte le dan resultados, te tira combinaciones a la cabeza, al cuerpo y te finta y me encanta. Las combinaciones largas me encantan y eso creo que puede hacerle daño a Naoya Inoue”, declaró el Dinamita Márquez.

El Dinamita Márquez cree que las combinaciones largas del divino espinoza pueden hacerle daño a Naoya Inoue |Crédito: Facebook | Desde El Ring Podcast

Actualmente, Inoue es campeón indiscutido del peso supergallo; Además, ha sido uno de los dos boxeadores que han logrado unificar en dos categorías distintas junto a Terence Crawford . Por su parte, el Divino se mantiene campeón de la OMB en una categoría adelante, es decir, en peso pluma. Ambos pugilistas compartieron cartelera el mes pasado y se mantienen con un récord invicto.

Inoue ya ha sido derribados por mexicanos

Durante toda su trayectoria, El Monstruo Japonés solamente ha caído en dos ocasiones que han sido provocadas por peleadores mexicanos. La primera vez que Inoue tocó la lona fue en el 2024 cuando se midió ante Luis Pantera Nery , mientras que la segunda vez fue en mayo pasado ante su pelea contra Ramón Cárdenas , quien tiene descendencia mexicana.

