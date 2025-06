¿América despreció a Sergio Ramos? Papá de Checo Pérez revela que fue su hijo quién trajo al español a México

El destino del español pudo haber sido el nido, pero se desechó la idea de se ajustara al planteamiento de André Jardine. (Jesús Avilés / Infobae México)

Durante el torneo Clausura 2025 uno de los momentos que más llamaron la atención fue el fichaje del defensor central español Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey. Esta noticia rompió el fútbol mexicano, pero, según el papá de Checo, don Antonio Pérez Garibay, su hijo influyó para que diera el sí, aunque inicialmente quería que se fuera con el Club América.

En palabras del polémico político jalisciense, uno de los factores que ayudaron a que el campeón del mundo volteara a ver a la Liga MX como parte de su carrera fue la amistad que tiene con Checo y la pasión de éste por el fútbol.

Situación que, a final de cuentas, se logró, pero no de la manera en la que el exintegrante de la escudería Red Bull Racing había esperado pues él deseaba que formara parte del equipo de Coapa del cual es abiertamente seguidor.

El futbolista y el piloto llevan una buena relación fuera del deporte. (Foto: Instagram/schecopérez)

¿Qué dijo don Antonio Pérez?

Conocido por dar declaraciones polémicas, por revelar datos de su hijo y tener relaciones con mujeres del medio del espectáculo, el padre del mejor corredor de F1 en la historia de nuestro país lo volvió a hacer y ahora involucrando al mismísimo Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, alegando que tuvo mucho que ver para que Ramos no pudiera enfundarse en los colores azulcrema.

De acuerdo con don Antonio, en una entrevista que tuvo con el programa Edición Limitada de MVS Deportes, destacó la importancia de Checo para que el ibérico se animara a continuar su exitosa carrera futbolística en México, aunque no logró que se quedara en el equipo de sus amores.

“Checo (Pérez) es quien trajo a Sergio (Ramos) a México. Lo quería traer al América y Emilio (Azcárraga) no lo quiso porque estaba grande y muy rico”, destacó Pérez Garibay quien no escondió lo verdaderos motivos por los que su arribo al nido no fue posible.

Además de revelar que el dueño del Club América fue quien dio el rotundo no a este fichaje bomba, describió que conoce de primera mano la forma en la que Ramos se prepara para continuar siendo un futbolista de élite pese a tener 39 años, ha sido múltiple campeón de competiciones internacionales y pudo haber elegido otro destino: “Sergio Ramos no entrena para jugar futbol, entrena para ir a la guerra”.

El español de 39 años estuvo a punto de vestir el plumaje de las Águilas, pero el dueño prefirió no ficharlo. (Crédito: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

El paso del capitán español en México

Desde su arribo al fútbol mexicano con los Rayados de Monterrey, Sergio Ramos ha comenzado a construir su legado en tierras aztecas. En un corto periodo, el defensor español ha disputado nueve encuentros, repartidos entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la CONCACAF. A pesar del limitado número de apariciones, Ramos ha demostrado su calidad y experiencia al marcar cuatro goles, una cifra destacable para un zaguero.

De cara al segundo semestre del año, el exjugador del Real Madrid se alista para encarar dos retos importantes: el Mundial de Clubes, donde Monterrey representará a la región, y el torneo Apertura 2025. En ambos compromisos se espera que Ramos tenga un rol más protagónico, no solo en lo defensivo, sino también como líder dentro del vestidor. Su presencia y rendimiento seguirán siendo clave para las aspiraciones del conjunto regiomontano.