El Club América firmó un nuevo contrato con Adidas (X / Club América)

Luego de haber perdido la posibilidad de ser el primer equipo tetracampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, el Club América vislumbra nuevas noticias en el panorama. Una de las más importantes es la fecha en que el público conocerá el próximo jersey con el nuevo patrocinador.

A través de la cuenta verificada de la red social Instagram de Adidas, la marca que vestirá al equipo azulcrema en las siguientes temporadas, se dio a conocer un video de un grupo de personas que ya pudieron conocer la nueva camiseta. Aunque solamente se dieron a conocer las reacciones, ya confirmaron el día en que presentarán la prenda ante la afición.

“Me encanta”, “Impresionante”, “Qué cosa”, “Está increíble”, “Está bonita”, “Es un poco como de las antiguas”, “Es como de los noventa”, “Super retro”, “Está muy cool”, “La mejor”, así como “La quiero ya”, fueron algunas de las expresiones de aficionados al ver la nueva playera del equipo.

Al Club América lo vestirá una nueva marca tras más de 20 años (X/ClubAmérica)

En esta fecha se dará a conocer la próxima camiseta del Club América con el nuevo patrocinador

De acuerdo con la información brindada por el nuevo patrocinador del equipo más laureado en el futbol mexicano, será el próximo domingo 1 de julio de 2025 cuando el público en general podrá conocer la nueva indumentaria. Según han anunciado, se trata de un diseño “sorprendente”.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el diseño, no obstante, algunas versiones no oficiales que han circulado en redes sociales indican que podría ser uno inspirado en el utilizado durante el primer periodo de Leo Beenkakker en la década del 90. Aquel uniforme estuvo caracterizado por la presencia de rombos en colores azul, rojo y negro a lo largo del pecho y los brazos.

Otro diseño, el de visitante, podría ser en dos tonalidades de color azul, con un escudo monocromático en tonalidad amarilla, al igual que los patrocinadores comerciales y de la vestimenta.

América buscará el Mundial de Clubes en un partido contra LAFC (Especial)

En ambos casos, la camiseta podría tener las tres líneas características de la marca patrocinadora desde los hombros y a lo largo de los brazos.

Hasta la fecha de la presentación oficial de la nueva indumentaria, el Club América tiene retos deportivos pendientes por disputar. El primero de ellos consiste en clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA en un encuentro contra LAFC de la Major League Soccer (MLS). Posteriormente jugarán la Champions Cup y el Campeón de Campeones contra Toluca.