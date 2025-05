Faitelson ataca a Chivas por no firmar a Domènec Torrent: “No saben lo que quiere”

Chivas sigue sin entrenador para el Apertura 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Chivas ya no contratará a Domenec Torrent para el Apertura 2025, cuando parecía que el acuerdo había llegado a buenos términos, el español tomó otra decisión, por lo que dejó a la directiva de Javier Mier sin su primera opción.

En medio de la crisis con la que cerró Guadalajara el Clausura 2025, esta noticia provocó que el Rebaño recibiera más críticas. David Faitelson, de TUDN, se encargó de compartir su postura ante la situación que se vive en Verde Valle.

“Mientras América y Cruz Azul enaltecen su historia particular, Chivas va a cumplir un mes sin entrenador”, lanzó Faitelson en el inicio de su crítica durante su emisión de su programa Faitelson sin censura, el analista deportivo sostuvo que en Chivas “no saben lo que quieren”, por ello han tenido problemas para definir su nuevo proyecto de cara al siguiente torno.

Faitelson se lanzó contra Chivas por no tener entrenador (IG/ @david_faitelson)

“Hasta ahora no ha sido capaz de tomar una decisión ¿qué pasa y qué no pasa en Chivas? el problema radica en que no saben lo que quieren y cuando uno no sabe lo que quiere, no sabe qué tipo de decisiones tomar“, expresó David.

El comentarista de TUDN insinuó que la negociación fracasada con Torrent se debió a que en Guadalajara no definieron sus objetivos para contratar a su siguiente entrenador, además, insinuó que Torrent recibió otra oferta.

“Aparentemente habían tenido ya un acercamiento, y ya algo que parecía definitivo con Domenec Torrent, el entrenador español de origen catalán que dirigió en las dos últimas temporadas al Atlético de San Luis, y al final algo pasó, no sabemos si es un tema de dineros, si es sobre la percepción del entrenador”.

Chivas pierde a Domènec Torrent como entrenador

Domenec Torrent ya no será entrenador de Chivas (reacts Pool via REUTERS/Sergio Morales)

El Club Deportivo Guadalajara enfrenta un nuevo obstáculo en su búsqueda de entrenador para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Según reportó el Diario Récord, el técnico español Domènec Torrent, quien parecía ser el elegido para liderar al equipo, habría decidido aceptar una oferta más atractiva de otro club de la misma liga, dejando a la directiva tapatía sin su principal candidato.

De acuerdo con la información publicada, ambas partes habían alcanzado un acuerdo verbal, incluyendo los términos económicos de la contratación. Sin embargo, el tiempo que la directiva de Chivas dejó pasar antes de concretar el contrato permitió que surgiera una nueva propuesta para Torrent.

Esta oferta, aparentemente mejor remunerada, habría inclinado la balanza a favor de otro proyecto, dejando al equipo de Guadalajara en la necesidad de reiniciar las negociaciones para encontrar un nuevo estratega. La directiva encabezada por Javier Mier tardó casi dos semanas en retomar el contacto con Torrent tras el acuerdo inicial.

Cuando Chivas intentó coordinar los detalles logísticos para su llegada y presentación oficial, Torrent solicitó una cifra mayor a la previamente pactada. Aunque el monto exacto no fue revelado, la directiva rojiblanca decidió no aceptar las nuevas condiciones económicas, lo que resultó en la ruptura de las negociaciones, y ahora el español estaría cerca de convertirse en entrenador de los Rayados de Monterrey.