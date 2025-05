Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford cambia de fecha y sede

Pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford cambia de fecha y sede (AP Photo)

La próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford sufrió cambios, por lo que ya no se realizará el viernes 12 de septiembre, fecha que anunció Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General del Entretenimiento por Real Decreto de Arabia Saudita. Canelo se enfrentará a Crawford en la disputa por el título indiscutible de la división de los supermedianos, pero, ahora el evento modificó el día y la sede.

El pasado 3 de mayo al término del evento Canelo vs William Scull se hizo el anuncio de que la pelea se realizaría el 12 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas Nevadas. Sin embargo, este martes 13 de mayoTurki Al-Sheikh actualizó la información, pues ya no será en Las Vegas y se recorrerá el día.

De acuerdo con la revista The Magazine, el evento a cargo de la promotora TKO Boxing, optó por cambiar la fecha. Aunque no dieron los motivos por los cuales ya no será el 12 de septiembre, explicaron que ya tienen el día definido, pero, ya no tienen una sede y modificaría los planes de los mexicanos que pensaban celebrar las fiestas patrias en Las Vegas.

¿Cuándo es la pelea Canelo vs Crawford?

Turki Al-Sheikh anunció cambios en la pelea Canelo vs Crawford (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

En una entrevista de Mike Coppinger a Turki Al-Sheikh para The Ring Magazine compartió que, en acuerdo común con la promotora, optaron por mover la fecha, ahora se realizará el sábado 13 de septiembre. En cuanto se tomó la decisión, optaron por hacer pública esta información a través de redes sociales.

Sin embargo, con esta modificación uno de los problemas que enfrentarán es que la sede ya no podría ser en Las Vegas Nevadas. Y es que, debido a los otros eventos deportivos que hay en estas fechas —como el futbol americano universitario y peleas de la UFC—, la pelea Canelo vs Crawford buscaría otra ciudad.

Según el empresario árabe aclaró que están analizando posibles ciudades que tengan una buena oferta, alguna de las opciones son: Las Vegas, Los Ángeles o Nueva York, pero no son las únicas ciudades en el radar de la promotora.

Canelo peleará en septiembre (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

“La pelea podría celebrarse en Nueva York, Los Ángeles o Las Vegas, cualquiera de las cinco posibles sedes que ofrezcan la mejor oferta. Y ha decidido que la pelea por el campeonato supermediano de La Revista Ring será un evento PPV de la temporada de Riad", compartió el periodista Mike Coppinger en sus redes sociales oficiales.

Estos son los detalles conocidos del siguiente evento de Saúl Álvarez:

Canelo vs Crawford

Fecha: sábado 13 de septiembre

Sede: por confirmar

Horario: por confirmar