Julio César Chávez agradece que su hijo el Junior esté alejado de adicciones previo a enfrentar a Jake Paul

Julio César Chávez se alegró por la recuperación de su hijo (Cuartoscuro.com)

Julio César Chávez Jr. peleará contra Jake Paul en un combate que ha generado altas expectativas. Luego de que el Junior superó sus problemas de adicciones, decidió retomar su carrera en el box y ahora está por protagonizar un gran evento mediático.

La recuperación de Chávez Jr. no solo tiene satisfecho a sus aficionados y cercanos, sino que también en su familia ha permitido que las preocupaciones se terminen. Julio César Chávez confesó la alegría que le genera que su hijo esté alejado de las adicciones y se esté preparando para enfrentar al youtuber.

Recientemente, el gran campeón mexicano se sinceró sobre la situación en la que se encuentra su hijo, y agradeció que Julito esté sano y listo para enfrentarse a Jake Paul.

Julio César Chávez felicita al Junior por estar lejos de adicciones

Chávez Jr peleará contra Jake Paul (IG/ @jcchavezjr)

En una entrevista con ESPN KnockOut, Julio César Chávez explicó que la recuperación de su hijo es una “bendición”.

“Es una bendición de Dios este cab***n, la verdad. Pasar por momentos tan difíciles donde no se miraba la luz, todos muy preocupados por él y de repente se recupera y son las bendiciones”, compartió.

Debido a los momentos más críticos que enfrentó Chávez Jr, el boxeador retirado calificó de bendición la recuperación de su hijo. “Cuando uno se recupera de una adicción, parece que Dios a uno lo bendice y le empiezan a llegar cosas buenas”, expresó.

Finalizó confesando la impresión que se llevó cuando vio entrenar a su hijo. “Yo he visto a Julio, lo he ido a ver entrenar dos veces y me he quedado impresionado, nunca en su vida lo he visto entrenar tan fuerte como está entrenando para esta pelea”.

Julio César Chávez Jr. aclara qué pasará con su carrera si pierde contra Jake Paul

El combate será promovido por las empresas Golden Boy Promotions, propiedad de De la Hoya, y Most Valuable Promotions, ligada a Paul.

Julio César Chávez Jr. se encuentra en un momento crucial de su carrera profesional, el próximo 28 de junio enfrentará al polémico youtuber y boxeador Jake Paul en un combate que ha generado gran expectativa entre los aficionados al boxeo.

El enfrentamiento tendrá lugar en California, Estados Unidos, y marcará el regreso del Junior al ring tras un largo periodo de inactividad debido a su proceso de rehabilitación contra las adicciones.

El hijo del legendario campeón mexicano, Julio César Chávez, reconoció que no parte como favorito para este combate, una percepción que ha sido alimentada tanto por analistas como por seguidores del deporte. En una conferencia de prensa virtual, Chávez Jr. admitió que la pelea representa un “arma de doble filo”, ya que, por un lado, una victoria podría revitalizar su carrera y devolverle un lugar destacado en el mundo del boxeo, pero, por otro lado, una derrota podría tener consecuencias devastadoras para su legado y el prestigio del apellido Chávez.

Cuando se le preguntó directamente si una derrota ante Jake Paul significaría el fin de su carrera, Chávez Jr. respondió con un escueto “pues sí”, aunque su tono dejó entrever cierta ambigüedad. El boxeador explicó que, en caso de perder, las críticas serían inevitables, y el impacto mediático podría ser considerablemente negativo. Sin embargo, también destacó que no se siente afectado por las opiniones que lo colocan como el menos probable ganador del combate.