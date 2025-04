Canelo Álvarez no buscará el nocaut contra William Scull por esta razón

Canelo no buscará el nocaut ante Scull (Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Inició la cuenta regresiva para la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra William Scull, en cuestión de días el tapatío subirá al ring para exponer los títulos del CMB, OMB y AMB, por segunda ocasión en su carrera buscará la unificación en la división de los supermedianos, ya que intentará arrebatarle la fajilla de la FIB al cubano.

Y una de las inquietudes que ha generado este enfrentamiento es sobre la calidad de la pelea que dará Canelo, ya que en sus últimas defensas de sus títulos se ha llevado la victoria por la decisión de los jueces, por lo que el nocaut dejó de ser el elemento estelar en las presentaciones del campeón mexicano.

Pero, a pesar de las críticas que ha recibido Canelo Álvarez, aseguró que en su pelea contra Scull no buscará el nocaut, confesión que generó sorpresa entre sus seguidores. El jalisciense se sinceró sobre esta percepción y negó que en esta pelea esté diseñando su estrategia para ganar por nocaut.

Así fue la primera conferencia de Canelo vs Scull ( Captura YouTube TV Azteca Deportes)

¿Por qué Canelo no buscará el nocaut contra William Scull?

En un reciente encuentro con la prensa, Canelo Álvarez explicó porqué no buscará el nocaut en Arabia Saudita, aclaró que esto no significa que no quiera vencer a su oponente por la vía del cloroformo, sino que tiene pensado otra estrategia y hacer un combate diferente.

Según compartió, no lo buscará porque en su última pelea que sí lo hizo no lo logró, y su estrategia se vio frustrada, por lo que ahora confiará en sus habilidades. De acuerdo con lo que explicó, el hecho de que no busque el nocaut no significa que no le interese lastimar a su oponente, sino que su apuesta es dar lo mejor.

“No lo voy a buscar, la verdad es que eso sale solo. La última vez lo busqué y obviamente salen a defenderse demasiado, a tratar de sobrevivir como lo fue Berlanga y se complica un poquito más la pelea”, compartió.

La última vez que Canelo ganó por nocaut fue en 2021 ante Caleb Plant (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Enfatizó en que dará un gran combate, por lo que no mostró preocupación si no sale el nocaut, ya que confió en su preparación. “Voy a hacer mi pelea, obviamente a tratar de lastimar a mi rival lo más que se puede, y su sale, bueno, y si no, hay que dar lo mejor de nosotros”, expuso.

La última vez que Canelo ganó por nocaut fue en 2021 cuando venció a Caleb Plant por nocaut técnico, lo mandó a la lona en el último asalto.