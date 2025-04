WWE WrestleMania 41 EN VIVO desde México: todo lo que debes de saber de la noche 1

WWE celebra su edición 41 desde Las Vegas, en donde hay participación mexicana. (Ilustración: Jesús Aviles)

WrestleMania 41 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada comenzó con el pie derecho, con la lucha por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE, en donde el campeón defensor Gunther, tenía que defender su título ante Jey Uso.

La lucha marcó el inicio del evento más importante del año para la empresa, con un lleno total en el estadio y miles de espectadores sintonizando a nivel mundial. El enfrentamiento, muy técnico desde el comienzo, puso frente a frente al hasta entonces campeón Gunther, conocido como el ‘General del Ring’, y a Jey Uso, quien llegaba como retador.

Jey Uso, nuevo campeón Mundial Pesado de WWE

Durante el combate, ambos luchadores intercambiaron castigos físicos en una secuencia intensa. Gunther, con su estilo europeo de lucha, trató de dominar con potentes bombazos, mientras que Jey se apoyó en su velocidad y agilidad para resistir cada embestida.

Gunther por un momento le dio pelea a Jey Uso. (Cortesía WWE)

La secuencia final fue decisiva. Gunther intentó aplicar un bombazo para cerrar el encuentro, pero Jey Uso lo revirtió de forma sorpresiva. Luego, el samoano ejecutó un spear, seguido de tres planchas samoanas, lo que debilitó considerablemente al campeón. Inmediatamente después, Jey aplicó la misma llave de rendición que utiliza Gunther, logrando que el europeo se rindiera en medio del centro del ring.

Jey Uso celebra su primer título mundial en WWE. (Cortesía WWE)

Con la campana final, el público explotó en ovaciones. Jey Uso se arrodilló con lágrimas en los ojos mientras le entregaban el título. Enseguida, su hermano, Jimmy Uso ingresó al cuadrilátero para compartir el momento. Ambos se abrazaron en el centro del ring en una celebración que emocionó a los fanáticos.

The Main Event celebró ante su público al obtener el Campeonato Mundial Pesado. (Cortesía WWE)

El triunfo marca un antes y un después para Jey, quien después de tres derrotas ante Gunther estuvo vinculado a combates en pareja y apenas en el último par de años se ha posicionado como una figura individual. Su coronación como campeón mundial en WrestleMania confirma su evolución como luchador y el respaldo de la WWE a su nueva etapa.

Los comentaristas destacaron la forma en que se dio la victoria. Michael Cole exclamó en plena transmisión: “¡Jey Uso acaba de hacer historia en WrestleMania! ¡No solo venció a Gunther, lo hizo rendirse con su propia llave!”.

The New Day, nuevos campeones en Pareja de WWE

(Cortesía: WWE)

The New Day confirmado por Kofi Kingston y Xavier Woods lograron coronarse como los nuevos campeones mundiales en pareja de WWE al vencer a los War Raiders (Ivar y Erik).

(Cortesía: WWE)

The New Day se convirtió otra vez campeones en pareja luego de Kofi Kingston al agarrar una pierna a Erik, quien trataba de impedir que Woods le hiciera el conteo a Ivar y no llevarse los títulos en Pareja.

Jade Cargill se venga de Naomi en WrestleMania 41

(Cortesía WWE)

Jade Cargill tras volver en Elimination Chamber 2025, y atacar a Naomi, la persona que hace algunos meses la atacó por la espalda en SmackDown, finalmente se vengo de ella al derrotarla en WrestleMania 41 con su movida ‘Facebuster’.

(Cortesía WWE)

