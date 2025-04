Está es la razón por la que Leo Beenhakker salió del América

En una de sus últimas entrevistas, el técnico europeo expresó su cariño por Blanco, agradeciendo haber trabajado con él y destacando su impacto en el balompié nacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

La mañana del 10 de abril se dio a conocer el fallecimiento del técnico neerlandés Leo Beenhakker, quien logró grandes éxitos con Real Madrid en la década de los 80′s, aunque también es recordado en México por haber dirigido al América y Chivas, en donde marcó epoca.

Beenhakker fue anunciado con el equipo de Coapa para la temporada 1994-95, intentando sacar al equipo del mal momento que atravesaba, situación que sin duda le funcionó a la directiva, ya que las Águilas eran un serio contendiente al título de esa temporada, colocado entre los primeros lugares, con un despliegue importante bajo el mando de Kalusha, Biyik, Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves “Zague”.

Sin embargo, el técnico neerlandés fue despedido el 6 de abril de 1995, pese al buen momento que tenía con la institución, algo que generó muchos rumores, ya que en ningún momento se explicó el motivo por el cual le había dado las gracias.

Leo Beenhakker fue despedido por alinear a Joaquín del Olmo

Leo Beenhakker salió del América un día después de empatar a un gol con Puebla, un marcador que no tenía nada que ver con su despido. Fue 15 años después de este incidente, cuando el neerlandés habló sobre este tema, en una entrevista en el programa “La Hora del Cuau”, conducido por Cuauhtémoc Blanco, en el que dio a conocer todos los detalles.

Leo Beenhakker regresó al América en 2004.

De acuerdo con lo mencionado por Beenhakker, el presidente del equipo, Emilio Diez Barroso le había solicitado no alinear a Joaquín del Olmo, ya que el futbolista tenía problemas económicos, sin embargo, el técnico europeo se negó, motivo por él cual se dio su salida un día después.

Aunque esto fue lo que mencionó en su momento Leo, existen otras versiones respecto a esto, compartida por el periodista David Faitelson en 2021, en la que señaló que América le dio las gracias luego de solicitar una reunión con él en Ciudad de México, misma a la que se negó a asistir ya que se encontraba en Cuernavaca.

“A Benhakker lo despidieron, según cuentan, porque el presidente del equipo, Emilio Díez Barroso, le dijo que lo quería para una reunión y él estaba en Tabachines. Y todavía me acuerdo que había ido con una cámara ahí a Tabachines, en la carretera Cuernavaca- Acapulco, a entrevistarlo esa misma tarde y Benhakker me decía ‘no sé por qué me echaron, no sé por qué me echaron’”, compartió Faitelson con Infobae México.

De la misma forma, se especuló que lo despidieron por haber estado en el programa En Caliente, que era conducido por José Ramón Fernández, aunque esto nunca se pudo comentar, aunque es necesario recordar que Beenhakker fue parte del equipo de TV Azteca para el Mundial de Francia 98.