Robeisy Ramírez explota contra el Divino Espinoza luego de perder dos veces con él: “Habla con más respeto”

Robeisy Ramírez explota contra el Divino Espinoza (Foto: Jim Rassol-USA TODAY Sports)

Robeisy Ramírez habló por primera vez luego de su derrota contra Rafael Divino Espinoza y aseguró que iba ganando la pelea, sin embargo, los “codazos” que recibió determinaron el rumbo del combate. En exclusiva con ESPN Knockout, el cubano también declaró que le molestaron los comentarios que el mexicano hizo después de la pelea.

“Ese round 6 iba a ser el inicio de la pelea porque ahí era donde él iba a empezar a cometer errores, iba a venir desesperado porque estaba perdiendo esa pelea. Creo que si no fueran por los codos que le salvaron, no estuviera ahorita campeón. Lo que si no me gusta son los comentarios indebidos que ha dicho, porque creo que nunca sentí un golpe fuerte, sin embargo, tú si porque caíste a la lona y te salvó el arbitro”, aseveró el pugilista cubano.

El “Tren” Ramírez también le pidió a Espinoza que hable con más respeto sobre él y sus peleas, además, señaló que el Divino no es un peleador “pegador” o táctico".

“Cuando vayas a hablar acerca de mi, de las peleas que hemos tenido tú y yo, habla con más respeto, porque no eres un tipo pegador porque a mi entender, no eres un tipo táctico, o sea creo que en boxeo conmigo nunca tiene oportunidad, pero mira saliste adelante y te felicito por eso, pero cuando vayas a hablar de mi y de nuestras peleas habla con más respeto”, finalizó Ramírez.

Rafael "Divino" Espinoza tratará de sostener su campeonato mundial (X@trboxeo)

Ambos pugilistas se enfrentaron por segunda ocasión el 7 de diciembre de 2024 en el escenario del Footprint Center, en Phoenix. La expectativa de la pelea era alta debido a los antecedente que tenían, sin embargo, esta duro poco ya que en el sexto round Robeisy decidió no continuar debido a una lesión en el ojo.

Rafael "Divino" Espinoza se volverá a subir al ring el próximo 4 de mayo (Instagram - Rafael Espinoza)

De acuerdo con Ramírez, Rafael le dio un codazo en su ojo, por lo que su vista se vio afectada y no pudo continuar, mientras que el el pugilista de Zapopan aseveró que la pegada que tuvo fue determinante para que el cubano perdiera.

Divino Espinoza y sus defensas exitosas

Tras esto, Divino pudo retener el campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además, de su invicto. Cabe recordar que la primera defensa de Rafal fue el 21 de junio de 2024 ante su compatriota Sergio Chirino en el BleauLive Theater en Fontainebleau Las Vegas. Espinoza venció a por vía rápida a Sánchez, quien cayó en cuarto asalto y no se pudo levantar, con este resultado.

Rafael Divino Espinoza se subirá al ring el próximo 4 de mayo para defender por tercera vez su campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El mexicano expondrá su cinturón ante el estadounidense Edward Vázquez en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Esta pelea será la función coestelar de la velada protagonizada por Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas.