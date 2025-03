José Juan Macías niega que se retire del futbol mexicano pese a múltiples lesiones

José Juan Macías no piensa en el retiro del futbol mexicano (Cuartoscuro)

A inicios de febrero, el club Santos Laguna dio a conocer que José Juan Macías ya no sería más jugador de la Comarca Lagunera, el equipo de los Guerreros despidió a JJ, por lo que el canterano de Chivas se quedó sin equipo en el inicio de la temporada. Esto se debió a que tuvo una recaída en sus lesiones, por lo que no iba a poder jugar.

Tras este anuncio, surgió la versión de que Macías estaba al borde del retiro, que no tendría otra oportunidad de mantenerse en la Primera División de México. Pero, el delantero de 25 años aclaró su situación. El aún futbolista fue invitado a Generación F, un programa de ESPN, y ahí compartió su postura sobre lo que pasará con su carrera.

Lo primero que aclaró es que no va a colgar los botines, pese a las constantes recaídas y desgarres por sus operaciones en sus rodillas, José Juan Macías dejó en claro que no se va a retirar del futbol mexicano.

¿Por qué José Juan Macías no se va a retirar del futbol mexicano?

José Juan Macías aseguró que no piensa retirarse a pesar de las lesiones que lo aquejan | Crédito: X/ @ESPNmx

Según con lo que compartió el futbolista tapatío, el retiro de las canchas aún no está en sus planes. Tras su abrupta salida de Santos, consideró que era momento de darse una pausa para recuperarse, y después ver qué planes u opciones puede tener en el futuro.

Cuando Álvaro Morales le preguntó si a sus 25 años iba a retirarse, JJ Macías lo negó y bromeó con su aparición en ESPN:

“No, Álvaro. No, no, venimos a eso, necesito ahorita un time out y vamos a ver lo que me espera. Pero bueno, veo al Tuca aquí disfrutando, igual y en una de esas...“, respondió.

Santos Laguna anunció la rescisión de contrato de José Juan Macías Crédito: IG/jjmacias9

El Brujo Morales insistió en saber los argumentos del delantero para pensar que aún tiene posibilidades de volver a un club de la Liga MX. Pues las constantes lesiones le han afectado su calidad y rendimiento en la cancha. Consciente de eso, José Juan expresó que necesitaba tiempo para recuperarse, pues consideró que es frustrante no rendir en un club por lesiones.

“Porque tres años donde no he podido jugar seguido, con tres operaciones de rodilla y desgarres, que por mi inactividad ya tengo como 20 desgarres o no sé cuántos. Desgasta demasiado el ir con expectativas a un club, por saber que eres bueno, y no poder responder; raspa relaciones, y uno también se lo pasa en la camilla, en rehabilitación, eso te mata totalmente”, compartió.