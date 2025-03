Ex campeón revela a Crawford dos claves para hacer una pelea competitiva con Canelo: “Sí existe una forma de evitar no ser golpeado”

Canelo Álvarez y Terence Crawford podrían enfrentarse en septiembre de 2025. (Jovani Pérez / Infobae)

Todo parece indicar que Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán en septiembre de este año en el Allegiant Stadium, Estados Unidos. Y aunque aún no es oficial, la función sería parte de los cuatro combates que firmó Saúl con el Turki Al-Sheikh.

Esta posible pelea ha generado diversas opiniones en los expertos del deporte, uno de ellos Keith Thurman, quien reveló dos claves a Crawford para hacer una pelea más competitiva con Canelo. En entrevista con Fight Hype, el ex campeón mundial wélter, aseguró que Bud tendrá que realizar un buen trabajo con los pies y con su defensa, si es que quiere competirle al mexicano.

“Yo le digo a la gente que vean la pelea de Canelo contra Jermell Charlo. Sí, es cierto que Canelo dominó la pela. Sí, también es cierto que Canelo derribó a Charlo, pero si prestan atención se van a dar cuenta que después de ese derribo, Canelo no volvió a acertar ese golpe en toda la pela. No volvió a conectar otro golpe importante en toda la pelea. Eso quiere decir que con movilidad atlética, y con tácticas orientadas a la defensa, puedes no ser conectado por los golpes del Canelo Álvarez. Es decir que sí existe una forma de evitar no ser golpeado por el Canelo Álvarez”, declaró Thurman.

Las Vegas (United States), 01/10/2023.- Saul 'Canelo' Alvarez (R) of Mexico in action against Jermell Charlo (L) of the USA during their 12 round - Undisputed World Super Middleweight Championship title fight at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 30 September 2023. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Cabe indicar que para este combate, Crawford tendrá que subir hasta dos divisiones, ya que la función se realizará en las 168 libras, categoría que ha dominado el jalisciense desde el 2022 cuando pudo unificar. Actualmente, Bud se encuentra invicto con un récord de 41 victorias (31 por la vía del nocaut), cero empates y ninguna derrota, mientras que Canelo suma 62 triunfos, 2 empates y un par de derrotas.

Canelo Álvarez por la unificación en las 168 libras

Por su parte, el oriundo de Guadalajara se encuentra preparándose para su pelea contra William Scull el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita. El tapatío buscará su segunda unificación en las 168 libras luego de ser despojado del campeonato de la FIB el año pasado.

En el papel, Álvarez luce como favorito ya que cuenta con mucha más experiencia que Scull, asimismo, expondrá sus cinturones del CMB, AMB y OMB, mientras que el cubano el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

William Scull y Canelo Álvarez se vieron las caras por primera vez (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

Una victoria de Álvarez contra William Scull convertiría la posible pelea ante Terence Crawford aún más atractiva, pues los cuatro campeonatos mundiales del peso supermediano estarían en juego. A esto se suma que ambos pugilistas se han mantenido en lo más alto del boxeo profesional en los últimos años.

La última vez que Saúl Álvarez se subió al ring, fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó a Edgar Berlanga en las Vegas, Nevada. Aquella noche, el jalisciense siguió demostrando el dominio que tiene en la categoría del peso supermediano y derrotó al boricua contundentemente por decisión unánime.