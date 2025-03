Alicia “La Pelé” Vargas denunció la brecha salarial en la Liga Femenil: “Nunca nos pagaron por jugar en el Mundial”

Su apodo de "La Pelé" Vargas, nació en el Mundial Femenil de Italia 1970, cuando México goleó 9-0 a Austria y ella anotó dos goles. (Gobierno de México)

Alicia Vargas, mejor conocida como “La Pelé” Vargas, es una de las futbolistas mexicanas más destacadas de la historia. Reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) como la tercera mejor jugadora de la CONCACAF en el siglo XX, su legado en el balompié femenil sigue siendo inspiración para nuevas generaciones.

Su trayectoria comenzó a los 15 años con el Club Guadalajara, en la Liga América del Distrito Federal, donde jugó durante quince años. Fue parte fundamental de la selección mexicana femenil que disputó el primer Mundial Femenil en Italia en 1970, un evento que marcó un antes y un después en la visibilidad del futbol practicado por mujeres.

Como mediocampista, formó parte de una generación dorada que hizo historia en los años 70. A pesar de la falta de apoyo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), “ni siquiera para los uniformes”, llevó a México al subcampeonato del Mundial Femenil de 1971, celebrado en el país, y al tercer lugar en la edición inaugural de en Italia. Su lucha y talento contribuyeron a abrir camino para las futbolistas que hoy representan a México en el ámbito internacional.

Alicia Vargas, junto a sus compañeras, hizo historia al llegar a la final del Mundial de 1971, donde fueron subcampeonas tras caer 3-0 ante Dinamarca, en un torneo sin reconocimiento oficial. (ViX)

Un mundial de mujeres, la historia olvidada de 1971

El Mundial Femenil de 1971 marcó un hito en la historia del futbol, aunque la FIFA no lo reconociera como una competición oficial. A pesar de la falta de apoyo institucional, el torneo atrajo a multitudes impresionantes, con el Estadio Azteca abarrotado por 110 mil espectadores en la final, un récord de asistencia para el futbol femenil. Sin embargo, las jugadoras nunca recibieron una compensación económica por su participación.

“Todo el mundo tuvo la creencia de que nos pagaron o que fuimos profesionales. Profesionales pudimos haber sido simplemente por haber representado a nuestro país, pero económicamente nunca nos pagaron”, recordó Alicia ‘Pelé’ Vargas en entrevista para ESPN.

El escaso reconocimiento a la Selección Mexicana, que cayó 4-1 ante Italia en los cuartos de final, podría haber sido una cuestión de género. En una entrevista para La Jornada en 2018, Vargas señaló que la falta de apoyo pudo deberse “tal vez por machismo o para no humillar más a la selección varonil”, que apenas un año antes había sido eliminada en su propio Mundial de México 1970.

Ante la falta de recursos, figuras del espectáculo como Lola Beltrán, Lupita D’Alessio, Verónica Castro, Regina Torné, Carmen Salinas y ‘La Vitola’ se unieron a la causa de las jugadoras. Durante la final contra Dinamarca, realizaron una colecta en las entradas del Estadio Azteca para recaudar fondos. “Lo poco que recibimos cuando el Mundial se hizo aquí en México fue gracias a ellas”, explicó Vargas. “Estuvieron boteando en todas las entradas del estadio y de ahí nos entregaron todos los botes llenos. Nos repartieron $10 mil a cada una de nosotras”.

A pesar del éxito de la Copa del Mundo Femenil en asistencia y entusiasmo del público, las jugadoras intentaron obtener una compensación económica por su trabajo. “Jaime Diario nos dio $11 mil, pero porque estuvimos peleando desde el principio que se nos dieran dos millones para más de 20 personas, y de ahí ya no se nos dio nada”, reveló Vargas a ESPN.

La prensa criticó la petición de las jugadoras. “Se nos echaron encima, decían: ‘¿cómo es posible que pidan dinero si eran amateurs?’”, recordó Vargas. Su respuesta fue clara: “Si no nos iban a pagar, ¿por qué cobraban las entradas? Nosotras éramos el espectáculo. Mejor hubieran dejado entrar a la gente gratis, pero ellos decían que había que pagar el alquiler del Estadio Azteca, la seguridad, las luces, etcétera”.

La hazaña de estas pioneras sigue siendo una historia de lucha y resistencia, un recordatorio de las barreras que el fútbol femenil ha tenido que derribar para obtener el reconocimiento que hoy, poco a poco, comienza a ganar. (ViX)

La brecha salarial en el futbol femenil

El histórico subcampeonato de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial de 1971 parecía ser el inicio de una nueva era para el futbol de mujeres en el país. Sin embargo, la realidad fue distinta. En entrevista para La Jornada, Alicia Vargas recordó que, tras la final en la que México cayó 3-0 ante Dinamarca, tanto ella como sus compañeras creyeron que ese éxito abriría más oportunidades para el balompié femenil.

“Pensamos que iba a haber mucho más apoyo para las futbolistas, que a lo mejor harían una liga femenil, que habría más oportunidades para nosotras, pero no fue así. Todo se fue apagando y fue hasta finales de los 90 cuando volvieron a darle empuje al balompié de mujeres”, relató Vargas.

El temor de que la historia se repita sigue presente. En 2018, la ex futbolista advirtió sobre la importancia de consolidar el crecimiento del futbol femenil en México, sobre todo tras los recientes logros de las selecciones nacionales. “Sería muy lamentable que los recientes logros de las selecciones femeniles de futbol (doble medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, así como el título en el premundial femenil Sub-20 de la Concacaf) no tuvieran trascendencia. Ya ocurrió una vez, hace casi 50 años, y no tiene por qué suceder nuevamente”, confesó en aquella entrevista.

A pesar del crecimiento de la Liga MX Femenil, la brecha salarial entre las jugadoras y sus contrapartes varones sigue siendo abismal. Vargas reconoce que la equiparación de sueldos es un proceso que tomará mucho tiempo. “Es muy difícil porque esto va a llevar muchos años, y quién sabe quiénes de las que están actualmente en la Liga MX Femenil lo puedan vivir o lo puedan ver a futuro. Esto va creciendo muy rápido, pero no como se quisiera. Creo que van paso a paso en todos los aspectos, y para que se compare a los sueldos de la liga varonil estamos muy lejanos”, expresó.

Cinco décadas después del primer gran éxito del futbol femenil en México, la lucha por la equidad en el deporte sigue vigente. Aunque los avances han sido significativos, el reconocimiento y las oportunidades para las jugadoras aún están lejos de ser equivalentes a las de sus colegas masculinos.