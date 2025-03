Cuántos goles le ha anotado Chicharito Hernández al América en su carrera

Chicharito no perdonó los insultos e la afición potosina. (Especial)

Guadalajara y América se enfrentarán en tres ocasiones en menos de una semana, dos dentro de la Champions Cup y una en la Liga Mx, en duelos que prometen muchos pese al momento que viven ambas escuadras, sin embargo, uno de los puntos más importantes será el desempeño del atacante Javier “Chicharito” Hernández, quien volvió a marcar recientemente.

Chivas y Águilas tendrán una semana relevante debido a estos encuentros, siendo los más importantes lo que vivirán en los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, en donde se medirán a ida y vuelta, por el boleto a la siguiente fase.

Los Rojiblancos son los que llegan en un momento complicado, luego de que se decidió darle salida a la directiva española, junto con el técnico Oscar García, presentando a Gerardo Espinoza como su nuevo entrenador el lunes pasado, dejando pocos días para que conozca al equipo.

Sin embargo, no es el único tema que aqueja a Chivas, recordando que viven una crisis en el ataque en el último año, misma que ha reducido con la llegada de Alan Pulido, aunque no de la mejor manera. Recordando que la directiva esperaba un cambio en la delantera cuando arribó Chicharito Hernández, algo que no paso, pues en un año solo suma dos goles.

Chicharito Hernández sufrió molestías en uno de sus hombros. (Especial)

Los de Coapa son el máximo rival del Rebaño, por lo que los aficionados esperan ver un mejor desempeño de sus futbolistas en este tipo de encuentro, aunque todas las miradas están sobre Chicharito, sobre todo después del gesto que realizó tras su gol ante Atlético de San Luis.

Cuántos goles le ha anotado Chicharito Hernández al América

Javier “Chicharito” Hernández ha enfrentado solo en seis ocasiones al América en su carrera, recordando que la mayor parte de su trayectoria estuvo en Europa. Previo a marcharse al Viejo Continente, el delantero tuvo algunos enfrentamientos contra los azulcremas, aunque la mayoría se ha dado en su regreso a la Liga Mx.

Por desgracia para los aficionados de Chivas, Chicharito nunca le ha anotado a las Águilas en los seis enfrentamientos que ha tenido contra ellos, por lo que su misión más importante será intentar romper esta marca negativa, además de ayudar a su club para conseguir la clasificación a Cuartos de Final y quedarse con los tres puntos en el torneo local.