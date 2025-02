Árbitro mexicano recibe castigo después de pedirle un autógrafo a Messi tras culminar partido de Concachampions

El árbitro mexicano hizo una polémica petición al astro argentino. (Infobae)

Culminó la ida de los partidos restantes en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, fase en la que resaltó la victoria del Inter Miami por la mínima diferencia ante Sporting Kansas City. No obstante, más allá del triunfo y el gol de Lionel Messi, uno de los aspectos que más llamó la atención, fue la sanción que se le impuso al silbante mexicano, Marco Antonio Ortiz, luego de pedirle un autógrafo al astro argentino tras culminar el cotejo.

Fue el pasado miércoles 19 de febrero, cuando el ‘Gato’ Ortiz se encargó de impartir justicia en el duelo entre Kansas City vs Inter Miami, mismo que terminó en favor de las ‘Garzas’ gracias al solitario gol de Lionel Messi. Si bien, su actuación a lo largo de los 90 minutos no tuvo menor inconveniente, el silbante mexicano dio de que hablar en los momentos post partido.

Tadeo Allende abraza a Lionel Messi al final del partido de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Sporting Kansas City. Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas, EEUU. 19 de febrero de 2025. CREDITO OBLIGADOP USA TODAY/William Purnell

Durante la transmisión del encuentro, se puede apreciar a Marco Antonio acercándose a ‘La Pulga’ para comentarle algo; sin embargo, la misma Concacaf fue la que se encargó de compartir lo ocurrido en esos instantes, revelando le pidió un autógrafo al argentino para uno de sus familiares y no la playera como había trascendido. Como era de esperarse, la confederación dio a conocer que el arbitro mexicano había sido acreedor a un castigo por presentar conducta no se apega el código de conducta de Concacaf; sin embargo, no revelaron la sanción que se le impuso.

“Tras una investigación, Concacaf pudo saber que el árbitro se acercó al jugador a solicitarle un autógrafo para un familiar con necesidades especiales. Las acciones del árbitro no están alineadas con el Código de Conducta de la Confederación para oficiales del juego y los procesos necesarios para este tipo de solicitudes. El árbitro ha aceptado su error, pidió disculpas por el incidente y aceptó las acciones disciplinarias aplicadas por Concacaf”.

Momento en que Marco Antonio Ortiz se acercó a Lionel Messi tras culminar el juego de Concachampions. (Captura de pantalla, The Champions)

De igual manera, luego de que la situación tomara relevancia, el cuadro de Kansas City presentó su respectiva queja frente a la confederación, al igual que ante Major League Soccer.

“Hemos informado a Concacaf y Major League Soccer sobre el incidente que aconteció tras el partido de este miércoles frente a Inter Miami CF. Estamos a la espera de una revisión a fondo y las acciones que Concacaf tome al respect”

Cabe señalar que la vuelta entre ambos conjuntos será el próximo martes 25, aunque ahora en la casa del Inter y siendo el duelo que definirá uno de los boletos para los octavos de final de la presente Concachampions.