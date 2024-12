Juan Carlos Osorio revela la razón por la que salió de la Selección Mexicana

El estratega colombiano tomó las riendas del Tricolor durante el proceso mundialista de Rusia 2018. Foto: Jovani Pérez

Juan Carlos Osorio regresó a la Liga Mx para el Apertura 2024, tomando las riendas de Xolos de Tijuana, logrando un torneo impresionante con el equipo, al cual llevó a los Cuartos de Final, en donde estuvieron cerca de eliminar al líder Cruz Azul, sin embargo, tras un empate global, las cosas no les favorecieron.

Aunque ahora el rumbo para el técnico colombiano es distinto, se sigue hablando respecto a su paso por la Selección Mexicana, a la cual dirigió durante el Mundial de Rusia 2018, en donde terminaron eliminados en Octavos de Final por Brasil, siendo mencionado la razón por la que no se quedó para el siguiente ciclo mundialista.

En una reciente entrevista con David Faitelson, Osorio habló de su arrepentimiento al haber abandonado al Tricolor y no completar el camino rumbo a Qatar 2022, mencionando que fue por cuestiones personales que decidió no aceptar la oferta que le había ofrecido los directivos mexicanos, aunque habló del principal motivo que lo llevó a tomar esa determinación.

“Creo que ha sido mi mayor equivocación en mi carrera profesional. Yo debí continuar en el proceso, pero por razones personales y también porque creí en los directivos colombianos decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado. Retrospectivamente un grave error”, mencionó Juan Carlos Osorio.

Imagen de archivo del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El estratega de Xolos detalló que le había prometido la dirección técnica de la Selección de Colombia, algo que no le fue cumplido, aunque no habló más al respecto, si mencionó que se trató de una decisión de los directivos. “En la última parte del Mundial me manifestaron abiertamente que era el candidato, aunque yo quise que esa fuera una decisión consensuada, al final no lo fue. Los que toman la decisión final optaron por otra opción”, agregó el colombiano.

Osorio habla de la corrupción en el futbol

Juan Carlos Osorio mencionó durante la entrevista el tema de la corrupción en el futbol, ya que tanto jugadores como técnicos llegan a ser tentados por el dinero, dejando en claro que en la Liga Mx y la Selección Mexicana nunca le tocó lidiar con ello.

“Sí, claro, a todos (les llega la corrupción), porque hay propuestas indecentes y hay situaciones con las que hay personas que se ajustan a estas situaciones”, puntualizó. Detalló que aunque nunca le han ofrecido dinero, si le han hecho sugerencias respecto a los futbolistas que debe alinear, la cuales no ha aceptado.