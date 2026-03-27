Embajada de México en EEUU defiende permanencia de médicos cubanos: “gozan de los mismos derechos”

La Embajada de México en Estados Unidos rechaza públicamente las acusaciones de complicidad en trata de personas lanzadas por el congresista Mario Díaz-Balart. (AP)

La Embajada de México en Estados Unidos rechazó este 26 de marzo las afirmaciones del congresista Mario Díaz-Balart, quien acusó públicamente a Claudia Sheinbaum de complicidad en la trata de personas vinculada con la contratación de médicos cubanos.

El tuit del legislador republicano advirtió que “la legislación estadounidense es clara: no se permite la financiación a países o entidades que se beneficien de la explotación de médicos por parte de Cuba, y se prohíbe la entrada al país a los funcionarios que lo permitan”.

En respuesta al mensaje difundido por Díaz-Balart en la red social X, la representación diplomática mexicana afirmó que “nuestras alianzas en el sector salud garantizan una remuneración directa para los profesionales médicos y condiciones laborales dignas, respetando plenamente los derechos de los trabajadores”.

La embajada mexicana subrayó, según su comunicado, que los trabajadores extranjeros reciben las “mismas condiciones que los trabajadores mexicanos, de acuerdo con la legislación mexicana”.

El órgano diplomático enfatizó también el compromiso de México para “ampliar el acceso a la atención médica para las comunidades mexicanas, incluso a través de la cooperación internacional”, de acuerdo con su publicación en X.

México seguirá contratando doctores cubanos pese a retirada de varios países latinoamericanos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo sanitario entre México y Cuba sigue vigente para atender comunidades rurales. Foto: Cuartoscuro

México mantendrá la contratación de médicos cubanos pese a la decisión de Honduras, Guatemala y Jamaica de cancelar estos convenios en medio de una campaña diplomática de Estados Unidos, según afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 25 de marzo durante su conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México, de acuerdo con información de EFE.

La mandataria resaltó que el acuerdo sanitario con Cuba continúa vigente y destacó que estos especialistas atienden comunidades rurales mexicanas donde existe un déficit de personal.

En el contexto actual, Ecuador y Costa Rica han interrumpido sus relaciones diplomáticas con Cuba y varios países latinoamericanos han finalizado las misiones médicas tras presiones estadounidenses, que tachan estos programas de “trabajos forzados”, según reportó EFE.

Sheinbaum enfatizó que los profesionales cubanos reciben remuneración directa en México, negando versiones sobre pagos irregulares: “Ellos reciben su salario. No es que vengan aquí y les pague el Gobierno cubano allá lo que quiera“. Además, subrayó que estos médicos fueron fundamentales durante la pandemia y continúan cubriendo áreas rurales necesitadas.

La presidenta mexicana defendió también la cooperación científica y médica con la isla, mencionando vacunas y tratamientos como el de pie diabético entre los beneficios recibidos. Relacionó este vínculo con los principios del “humanismo mexicano” y la ayuda humanitaria.

Mientras varios países de la región toman distancia de La Habana por las tensiones diplomáticas, México consolida su posición como uno de los principales defensores regionales de la cooperación con Cuba junto a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, según lo consignado por EFE.

Marina busca dos veleros que buscaban enviar ayuda a Cuba

Dos embarcaciones con nueve tripulantes salieron desde Isla Mujeres, Quintana Roo, y no llegaron a La Habana en la fecha prevista. (Semar)

La Secretaría de Marina activó un operativo de búsqueda este 26 de marzo tras reportarse la desaparición de dos veleros con nueve tripulantes que transportaban ayuda humanitaria desde Isla Mujeres, Quintana Roo, hacia La Habana, Cuba. Las embarcaciones salieron el 20 de marzo y debían llegar entre el 24 y 25, según datos de la Semar.

Aunque transcurrieron varios días sin contacto ni confirmación de arribo a destino, la Semar desplegó medios de superficie y aeronaves, incluido un avión Persuader, en la ruta estimada entre Quintana Roo y Cuba, como parte del protocolo de localización.

Marina detalló que se rastrea el trayecto marítimo ante la falta de registro de llegada, y mantiene activos todos los recursos disponibles para intentar la localización de las embarcaciones y los tripulantes.