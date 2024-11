Así respondió Canelo Álvarez a Jake Paul tras retarlo a una pelea

Canelo respondió a Jake Paul (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Jake Paul venció al experimentado Mike Tyson la noche del 15 de noviembre, tras una ardua contienda, el youtuber sacó la victoria en un evento mediático. El AT&T Stadium en Dallas, Texas, fue el escenario de un evento que rompió récords de taquilla.

En medio de la euforia, Jake Paul lanzó un desafío directo al campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez. Al término de la contienda el youtuber lanzó una propuesta de que su siguiente contrincante en el cuadrilátero tendría que ser el campeón tapatío.

Como no es la primera vez que pide una pelea contra Canelo, con la confianza de haber derrotado a Mike Tyson, el norteamericano expresó ante la prensa que era el momento de medirse ante el campeón de los supermedianos.

¿Qué dijo Canelo sobre la propuesta de Jake Paul?

Jake Paul y Canelo Álvarez (Foto: Instagram@jakepaul/@canelo)

La propuesta de Jake Paul llegó a oídos de Canelo, por lo que de inmediato compartió su postura de la propuesta. Y es que, debido a que el mexicano ya ha expresado su opinión sobre este tipo de peleas mediáticas con celebridades, nuevamente rectificó qué es lo que piensa de Jake Paul.

Canelo sentenció que este tipo de eventos no son de su interés, por ello lo calificó de ser solo “espectáculo” y no un ámbito deportivo como su profesión en el ring. Por el momento dejó en claro que no está totalmente interesado en medirse con el influencer.

Fue en una breve entrevista con TMZ que compartió su postura de la propuesta que lanzó el norteamericano. E insistió en que estas peleas no tienen nada de mérito en el ring mas que entretener al resto de los espectadores.

“Es bueno que Netflix esté involucrado, pero no en ese tipo de peleas. Creo que es más espectáculo que una pelea, eso es lo que pienso. No me interesa”, expresó.

El regreso de Mike Tyson al box rompe el récord de taquilla de Canelo Álvarez en Texas

El regreso al ring de Mike Tyson, una leyenda del boxeo, junto a Jake Paul, un youtuber convertido en boxeador, generó una recaudación de USD 17.8 millones, superó el récord anterior de 9 millones establecido por Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2021, según informó Most Valuable Promotions.

La diferencia de edad entre ambos contendientes y la transmisión del evento a través de Netflix fueron factores que aumentaron el interés en esta pelea, considerada por muchos como una de las más esperadas del año. Además, el desafío previo lanzado por Paul a Álvarez añadió un elemento de intriga que capturó la atención de los fanáticos del deporte.

La empresa promotora destacó que la cifra alcanzada en taquilla subraya el impacto de este tipo de eventos en el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas, especialmente en un estado como Texas, conocido por su afición a los deportes de combate. Este éxito refleja cómo las figuras mediáticas y controversiales pueden atraer a un público masivo, generando ingresos significativos y rompiendo récords establecidos por atletas de renombre.