El mexicano Rowdy Téllez firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según reportes

La incorporación del bateador zurdo mexicano ofrecería profundidad y experiencia ofensiva a Atlanta. (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

El panorama de la MLB sumó una noticia relevante para el beisbol mexicano: Rowdy Téllez, primera base de 31 años, habría llegado a un acuerdo de ligas menores con los Bravos de Atlanta, de acuerdo con reportes surgidos en Estados Unidos.

Aunque ni el club ni el jugador lo han hecho oficial, la noticia adelantada por el reconocido analista de MLB Network, Jon Heyman, ha generado expectativas sobre el futuro inmediato del cañonero, quien viene de una temporada de altibajos, pero con destellos de poder y experiencia.

El cañonero mexicano buscaría consolidarse en MLB tras un año con Marineros y Rangers y brillar en el Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Ken Blaze-Imagn Images)

Téllez, conocido por sus jonrones y su aporte con la Selección Mexicana de Beisbol, buscaría aprovechar esta nueva oportunidad para consolidarse en la Gran Carpa tras un año en el que dividió su tiempo entre Marineros y Rangers, además de brillar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Un acuerdo estratégico para ambas partes

El movimiento de Téllez hacia Atlanta estaría respondiendo a la necesidad de ambas partes: por un lado, el jugador mexicano busca mantenerse vigente en el máximo nivel, mientras que los Bravos reforzarían su profundidad en la primera base.

El contrato sería de liga menor , lo que significa que Téllez deberá competir por un lugar en el roster principal.

Podría iniciar la temporada en el equipo Triple-A Gwinnett , con la mira puesta en una posible promoción.

Atlanta ganaría una opción de bateador zurdo con experiencia y poder para cubrir eventualidades en el lineup.

En la temporada 2025, Rowdy Téllez sumó .228 de promedio, 17 jonrones y 49 impulsadas en 112 juegos con Marineros y Rangers. (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

De esta manera, el posible acuerdo representaría una apuesta de bajo riesgo para los Bravos y una nueva ventana para que Téllez demuestre su valor en el diamante.

El 2025 y el Clásico Mundial: lo más reciente de Rowdy

Antes de este posible acuerdo, Rowdy Téllez vivió una temporada 2025 de contrastes, en la que jugó con los Marineros de Seattle y los Rangers de Texas. Su desempeño tuvo altibajos, pero cerró con una racha positiva en Texas y una destacada participación internacional.

Promedio de bateo en MLB 2025: .228, con 17 jonrones y 49 carreras impulsadas en 112 juegos.

Mejoró sus números tras llegar a Rangers , con 6 jonrones y OPS+ de 124 en 50 partidos.

En el Clásico Mundial de Beisbol 2026 , bateó para .280, con un cuadrangular y cinco carreras producidas en 25 turnos.

También fue figura en juegos de preparación, conectando jonrones y siendo nombrado MVP en el duelo ante los Diamondbacks.

Rowdy Téllez brilló con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial, bateando .280 y siendo nombrado MVP en juegos de preparación. (Foto: Thomas Shea-Imagn Images)

La actuación de Téllez con la Selección Mexicana reafirmó su calidad como bateador de poder y pieza clave en escenarios internacionales.

El futuro de Téllez y el impacto para la LMB

La firma con Atlanta cambiaría el panorama de Téllez respecto a una posible llegada a la Liga Mexicana de Beisbol, donde existían rumores de interés de los Charros de Jalisco. Por ahora, su prioridad estaría en ganar un lugar con los Bravos y retomar protagonismo en las Grandes Ligas.

El acuerdo mantendría a Téllez en la órbita de la MLB y aplazaría su debut en la LMB .

Atlanta sumaría liderazgo y experiencia en el clubhouse, además de profundidad ofensiva.

El éxito de Téllez en esta etapa podría abrir nuevas puertas o consolidar su lugar entre los bateadores mexicanos más importantes de la actualidad.

El movimiento de Téllez responde tanto a la necesidad de los Bravos de reforzar la primera base como a su objetivo de mantenerse en Grandes Ligas. (Foto: Dan Hamilton-Imagn Images)

Con el inicio de la temporada cerca, Rowdy Téllez afronta un reto crucial en su carrera: demostrar que su poder y experiencia pueden seguir siendo un activo valioso para una organización de Grandes Ligas.