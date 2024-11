“Qué paliza”: con memes afición reacciona a goleada de Toluca al América que jugará Play-In

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

En la última jornada regular del Apertura 2024, el club América perdió 4 - 0 ante Toluca, situación que los dejó en zona de Play In. Desde que se implementó esta modalidad de repechaje en la Liga MX, las águilas no habían experimentado esta situación de reclasificación, así que al no alcanzar el pase directo a liguilla, su situación generó una serie de reacciones en redes sociales.

Aficionados de la Liga MX viralizaron una serie de memes luego de que el equipo de André Jardine cayó por cuatro goles ante los Diablos del Toluca en el Nemesio Díez. Y es que, desde el minuto ocho del partido, los azulcremas tuvieron la desventaja en el marcador.

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Conforme pasaron los minutos no pudieron reponerse, al contrario, recibieron más goles en contra. Este hecho orilló a los internautas a viralizar una serie de reacciones y memes, pues con la derrota el club América quedó en la séptima posición de la tabla general con 27 unidades. Sin embargo, su lugar en la tabla podría cambiar ya que está pendiente el juego de Monterrey vs León.

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

A través de redes sociales, la afición empezó a reaccionar al panorama que tiene por delante el conjunto de Coapa, pues al inicio del campeonato la afición americanista aseguró que habría tricampeonato, pero se fue complicando su torneo.

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

“Fue lindo mientras duró. Igual gracias por el bicampeonato”, “El América es un equipo mágico. Pierden y sus fans desaparecen”, “Hoy si era parámetro contra este rival, perdimos y ahora jugaremos esa ma****a de Play In y sin los seleccionados lo único que nos queda es un milagro” y “Si avanzamos en el repechaje (esas ma*****s de play in) nos toca de nuevo Toluca. Vaya forma tan triste de arrastrar el Bicampeonato”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Mientras que otros aprovecharon para burlarse de la escuadra azulcrema, ya que desde hace años no se veía una deficiencia de tal magnitud en Coapa. La afición también explotó contra Néstor Araujo, pues permitió uno de los goles del rival.

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

Los mejores memes de la goliza de Toluca al América (Captura X/ redes)

José Ramón Fernández se burló del América tras goleada de Toluca

No solo la afición de la Liga MX se burló de lo que pasó con América en Toluca, sino que José Ramón Fernández, crítico de las águilas se lanzó contra ellos. A través de redes sociales compartió su postura sobre la derrota del equipo de Coapa.

José Ramón Fernández se burló de la derrota del club América (X/ @joserra_espn)

José Ramón Fernández se burló de la derrota del club América (X/ @joserra_espn)

Esto fue lo que publicó:

“Se le apareció el diablo al América en Toluca, goleado 4-0, el infierno en el campo de juego. Todo el encuentro fue superior el Toluca, las Águilas desaparecieron y jugarán el Play-in, posiblemente contra Xolos. Perdieron el pase directo a la liguilla. Mención especial a Paulinho”.

En otro post, volvió a referirse al bajo desempeño del club en la cancha. “El América no dio el ancho, goleado, pero en serio, por el Toluca”.