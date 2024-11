Jorge Álvarez Máynez incursiona en el análisis deportivo tras dar su opinión sobre el ganador del Balón de Oro 2024

Álvarez Máynez demostró su calidad cómo analista deportivo al hablar cobre el triunfo de Rodri.

Jorge Álvarez Máynez, ex candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, ha sorprendido a sus seguidores al mostrar una nueva faceta como analista deportivo.

En un video compartido en sus redes sociales, Álvarez Máynez ofreció su perspectiva sobre el Balón de Oro 2024, entregado recientemente en París, donde el futbolista español Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, fue galardonado como el mejor jugador del año.

El evento estuvo marcado por la notable ausencia de los jugadores del Real Madrid, quienes, según explicó Álvarez Máynez, optaron por no asistir en apoyo a su compañero Vinicius Jr.

En su análisis, Álvarez Máynez destacó que la ausencia del equipo del Real Madrid en la ceremonia fue un acto de protesta y solidaridad hacia el brasileño Vinicius, quien ha enfrentado constantes episodios de racismo en La Liga española.

“La entrega del denominado Balón de Oro, todo el equipo del Real Madrid no asistió a la entrega de este premio en protesta o en solidaridad con Vinicius y el premio en la categoría masculina se entregó a Rodri Hernández”, señaló el ex candidato.

Soccer Football - Ballon d'Or - Theatre du Chatelet, Paris, France - October 28, 2024 Spain's and Manchester City's Rodri receives the Ballon d'Or from George Weah as showing on the screen the second Vinicius Junior and third and Jude Bellingham, no Real Madrid member attended the ceremony REUTERS/Sarah Meyssonnier

Más allá de la polémica en torno a la ausencia de los jugadores merengues, Álvarez Máynez aprovechó para resaltar el logro de Rodri, un jugador que ha sido fundamental en el esquema táctico del Manchester City de Pep Guardiola. A su juicio, la elección de Rodri como Balón de Oro representa un avance en el reconocimiento a distintas posiciones dentro del campo, especialmente a aquellos jugadores de contención y mediocampo que, en ocasiones, no reciben el mismo nivel de reconocimiento que los delanteros.

“Rodri es un jugador que estuvo en el Villarreal hace algunos años y que, desde mi punto de vista, es la piedra angular del City de Guardiola”, comentó Álvarez Máynez. “Es un mediocampista de contención que tiene muchas habilidades defensivas, pero que también tiene habilidades creativas”. Con estas palabras, el ex candidato resaltó el valor de Rodri para el equipo inglés, destacando tanto sus aportes defensivos como su capacidad para generar jugadas de ataque.

Rodri se quedó con el Balón de Oro 2024.

Álvarez Máynez también hizo una comparación con casos pasados en el fútbol español, expresando que este reconocimiento a Rodri hace “justicia” a jugadores históricos que no obtuvieron el premio, como Andrés Iniesta y Xavi Hernández. “A mí me parece que es muy bueno que se premie a diferentes futbolistas, a diferentes posiciones, en este caso a Rodri Hernández, como no se hizo en el 2010 o en el 2012 y que también fue muy polémico con Xavi Hernández, con Andrés Iniesta”, agregó. Con esta reflexión, Álvarez Máynez subrayó la importancia de reconocer la calidad de los mediocampistas que desempeñan roles menos visibles en el campo, pero que son cruciales para el éxito de sus equipos.

La incursión de Álvarez Máynez como comentarista deportivo ha generado interés y comentarios entre sus seguidores, quienes reconocen esta nueva faceta en el político mexicano. Su análisis sobre el Balón de Oro muestra que está dispuesto a compartir su perspectiva en ámbitos ajenos a la política, demostrando su pasión y conocimiento sobre el deporte. Con opiniones bien fundamentadas, Álvarez Máynez da señales de que podría continuar como analista en temas deportivos, aprovechando plataformas digitales para llegar a una audiencia amplia y diversa.