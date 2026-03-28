Trump narra cómo Sheinbaum le llamó sorprendida por cambio al “Golfo de América”

Donald Trump retoma el tema del "Golfo de México" y ahora habla de la reacción que Sheinbaum habría tenido. REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reveló en una cumbre realizada en Miami, Florida, detalles de cuando ordenó cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América tras considerar que Estados Unidos posee el 92% de la zona.

Según declaraciones del mandatario este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo contactó telefónicamente para expresar su sorpresa ante la medida: “Presidente, dígame que no es cierto”, habría dicho Sheinbaum de acuerdo con el relato de Trump.

Según Trump, Sheinbaum se sorprendió del cambio | Presidencia

Durante el evento, Trump aseguró que la modificación del nombre se realizó en aproximadamente una hora. Además, el presidente detalló que Google Maps efectuó el cambio tras el fallo favorable en una supuesta causa judicial.

Sobre Sheinbaum, Trump comentó: “Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante. Tiene una hermosa voz”, manifestó el mandatario.

El presidente de EEUU llama “estrecho de Trump” al estrecho de Ormuz

En el mismo evento, el mandatario hizo este comentario en el contexto de la negociación entre Washington e Irán sobre la reapertura de la vía marítima, bloqueada tras casi un mes de conflicto, lo cual incrementó el precio del petróleo Brent a 112,57 dólares por barril para entregas en mayo, el valor más elevado desde junio de 2022.

En su discurso, Trump recordó que exige la reapertura del estrecho y afirmó: "Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible“. La Casa Blanca pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para poner fin al bloqueo, advirtiendo que destruirá sus centrales eléctricas si la situación no se resuelve.

El presidente ironizó sobre el cambio de nombre al comparar su comentario con la decisión de designar al golfo de México como "golfo de América" a comienzos de su segundo mandato, una medida que figura en mapas estadounidenses pese a objeciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.