Kikin Fonseca recuerda las amenazas de La Rebel tras salir de Pumas a Cruz Azul: “Me cantaban que me iban a secuestrar”

Kikin Fonseca no ha sido perdonado por la afición Universitaria tras jugar con Cruz Azul. (Ilustración: Jovani Pérez)

Francisco “Kikin” Fonseca, exdelantero mexicano y ahora analista deportivo, abrió su corazón para recordar uno de los momentos más polémicos de su carrera: su traspaso de Pumas a Cruz Azul en 2005, que lo colocó en el centro de la controversia y bajo la lupa de la afición universitaria.

En una entrevista reciente para el canal de YouTube ‘La Capitana’, Fonseca compartió cómo vivió el rechazo y las canciones de los aficionados de Pumas tras su salida, que consideraron una traición.

La salida de Kikin de Pumas, equipo con el que había conquistado el bicampeonato, fue un golpe para la afición, que lo había convertido en uno de sus ídolos. La famosa barra La Rebel no dudó en mostrar su descontento, dedicándole una canción en la que lo acusaban de haber cambiado al club “por unos pesos”.

El día que el Kikin Fonseca recibió cientos de mentadas de parte de La Rebel. (Foto: Cuartoscuro)

El exfutbolista relató en la entrevista: “El primer partido contra Pumas fue en el Estadio Azul aquel 26 de febrero de 2005. Me aventaron billetes y me cantaron: ‘Chinga tu madre, Kikin, nos cambiaste por unos pesos, dejaste al equipo campeón para cargar bultos de cemento’. Sí, claro que me la sé”.

Para el exjugador, estas manifestaciones de rechazo fueron difíciles de digerir, especialmente por el cariño que sentía hacia Pumas, el equipo con el que había logrado títulos importantes. “Me dolió mucho porque a Pumas lo quiero, es mi equipo y no sabes lo que me dolió”, confesó. Sin embargo, pese a las críticas, Fonseca siguió adelante con su carrera en Cruz Azul, enfrentándose nuevamente a Pumas en el torneo siguiente, en un partido que marcaría un episodio aún más polémico.

Kikin se burla del Goya tras meter un doblete a Pumas. (Foto: Cuartoscuro)

En aquel encuentro disputado en Ciudad Universitaria, Kikin fue objeto de cánticos aún más intensos y controversiales, que hacían alusión al secuestro del entonces director técnico de Cruz Azul, Rubén Omar Romano.

Ruben Omar Romano cuando dirigía al Cruz Azul en 2005 (Foto: Cuartoscuro)

“Pasa el secuestro de Romano, y al siguiente torneo nos toca jugar en CU. Les gané con Cruz Azul 5 a 0, metí dos goles, no festejé, y me cantan: ‘Kikin Fonseca, te vamos a secuestrar’. Hijos de la chingada, y por eso me la cantaban. Lo dije en una entrevista que me dolió mucho”, recordó el exjugador.

A lo largo de la entrevista, Fonseca explicó que su partida de Pumas no fue una decisión tomada a la ligera. Reveló que había solicitado una mejora en su salario, la cual no fue concedida por la directiva auriazul, lo que lo llevó a aceptar la oferta de Cruz Azul. “No me quería ir, solo pedí mejoras. Si por mí fuera, hubiera seguido siempre en Pumas, pero es un trabajo, es una empresa donde tú buscas hacer tu patrimonio para tu familia y buscas un bienestar”, expresó.

El exjugador aseguró que le dolían los cánticos de la porra de Pumas cuando era jugador de Cruz Azul. Crédito: YouTube / La Capitana

Kikin justificó su decisión en términos laborales, comparándola con la situación de cualquier trabajador que busca mejores condiciones: “Es como si estás en tu trabajo y llega alguien y te ofrece más dinero. Obvio le dices a los jefes: ‘oye, te quiero un chingo, pero alivíname, también necesito plata’”.

La salida de Kikin Fonseca de Pumas dejó una marca en la memoria de la afición universitaria, y aunque el tiempo ha pasado, las emociones de aquella época aún están frescas en la mente de quienes vivieron el conflicto. Para Kikin, el recuerdo es una mezcla de orgullo y dolor, en un capítulo que definió su carrera.